Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin bölgedeki sismik riski ortadan kaldırmadığını belirterek bazı fay hatları için 'daha yüksek tehlikeye' dikkat çekti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin bölgedeki sismik stresi tamamen ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Bektaş, büyük depremlerin fay hatları üzerindeki gerilimi yok etmediğini, aksine farklı bölgelere transfer edebileceğini ifade etti.

İŞTE DAHA KRİTİK DURUMA GELEN BÖLGELER

Paylaşımında Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılan kesimlerin göreceli olarak rahatladığını belirten Bektaş, buna karşın Ölü Deniz Fayı, Amik Ovası ve fay uçlarının daha kritik bir duruma geldiğine dikkat çekti.

Kahramanmaraş depremi riskin adresini değiştirdi! Osman Bektaş yeni haritayı açıkladı

HATAY-AMİK HATTINDA YÜKSEK TEHLİKE

Paylaşımında risk değerlendirmesine de yer veren Prof. Dr. Bektaş, Hatay-Amik hattının yüksek tehlike altında olduğunu, Gaziantep çevresinin ise orta-yüksek düzeyde sismik risk taşıdığını belirtti.

Bektaş, “Büyük depremler stresi bitirmez, adres değiştirir” ifadesiyle, deprem sonrası oluşan rehavetin yanlış olabileceği uyarısında bulundu.

İşte uzman ismin o paylaşımı...

