3,8 büyüklüğündeki Trabzon depremi sonrasında, Karadeniz’i 6,6’lık deprem için uyaran Prof. Dr. Osman Bektaş’tan bir uyarı daha geldi. “Trabzon'un depremselliği 6 Şubat 2023 depremleriyle arttı” diyerek hem Rize hem de Trabzon'u uyaran Bektaş, deprem kümesinin bölgede büyümeye devam ettiğini açıkladı.

Karadeniz Sahil kesiminin 6,6, büyüklüğünde bir depreme hazır olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon için uyardı. Trabzon-Rize açıklarında mikro deprem kümesi geliştiğini belirten Bektaş, Trabzon’da 6 Şubat sonrasında depremselliğin arttığını belirtti.

Trabzon depremi sonrası 2 ili birden uyardı! Mikro küme büyüyor

“TRABZON'UN DEPREMSELLİĞİ ARTTI”

27 Ocak’ta Trabzon’da meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, önemli bir yere dikkat çekti. Bektaş, “Trabzon'un depremselliği 6 Şubat 2023 depremleriyle arttı” diyerek uyardı.

Trabzon depremi sonrası 2 ili birden uyardı! Mikro küme büyüyor

“MİKRO DEPREM KÜMESİ”

Trabzon depremlerini hatırlatan Bektaş, şunları söyledi:

2023 yılı Kandilli verilerine göre Trabzon-Rize açıklarında bir mikro deprem kümesi gelişmiştir. 2024 yılında ise 4,8 Rize-Çamlıhemşin depremi ve onu izleyen Arhavi heyelanı oluştu. 2025’de Trabzon açıklarındaki3,2-3,5 depremleri bu kümeyi daha da büyüttü. 2026’da aynı küme 3,8 ile büyümeye devam ediyor.

Trabzon depremi sonrası 2 ili birden uyardı! Mikro küme büyüyor

3,8’LİK DEPREMLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 27 Ocak’ta Trabzon’un Ortahisar İlçesi’nde saat 23.15'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 28 kilometre olarak ölçüldü.

Trabzon depremi sonrası 2 ili birden uyardı! Mikro küme büyüyor

DOLGU ZEMİNLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Osman Bektaş, deprem sonrasında yaptığı ilk açıklamada Trabzon’da “güvenli şehir” algısının artık geçerli olmadığını vurgulamıştı. Karadeniz Fayı’nın hâlâ canlı ve aktif olduğunu belirten Bektaş, dolgu zeminlere ve heyelanlı yerleşim alanlarına dikkat çekmişti.

Trabzon depremi sonrası 2 ili birden uyardı! Mikro küme büyüyor

“6,6’LIK DEPREME HAZIR OLMALI”

Yapı stoğunun şehrin en büyük deprem riskini oluşturduğunu ifade eden Bektaş, şunları söylemişti:

Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati. Artık deprem olmaz devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti. AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır.

Haberle İlgili Daha Fazlası