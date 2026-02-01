Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos, Türkiye’nin askeri ve diplomatik kapasitesinin Avrupa için kritik olduğunu söyledi.

İstanbul’da düzenlenen "Gerilimin Ötesinde: Doğu Akdeniz’de Stratejik Dengelerin Yeniden Kurulması" başlıklı panelde konuşan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos, Avrupa’nın geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin belirleyici rolüne dikkat çekti.

Avramopoulos, Avrupa’nın bir geçiş döneminde olduğunu belirterek, “Stratejik özerkliğini artıracak mı? Aksi takdirde hayatta kalamaz” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği’nin mevcut çizgide ilerlemesi durumunda çürümenin eşiğine sürüklendiğini dile getirdi.

ORTAK SAVUNMA OLMADAN AVRUPA ÇIKMAZDA

Avramopoulos, Avrupa Birliği’nin ortak savunma ve ortak dış politika oluşturamaması durumunda Avrupa projesinin ayakta kalamayacağını dile getirdi. Avrupa’nın güvenlik alanında ABD’ye bağımlı bir yapı içinde kaldığını ifade etti.

Aynı değerlendirmede, Türkiye’nin askeri kapasitesi, bölgesel etkisi ve diplomatik ağına işaret eden Avramopoulos, Avrupa güvenliği açısından bu unsurların göz ardı edilemeyeceğini kayda geçirdi.

Doğu Akdeniz’in küresel rekabet alanına dönüştüğünü söyleyen Avramopoulos, bölge ülkelerinin gidişatı kendi ellerine alması gerektiğini dile getirdi.

Doğu Akdeniz’i, küresel ve bölgesel aktörlerin çıkarlarının çakıştığı modern bir rekabet alanı olarak tanımlayan Avramopoulos, ABD’nin NATO’nun bütünlüğünü ve deniz güvenliğini öncelediğini, Rusya’nın enerji ve deniz gücü üzerinden etkisini artırdığını, Çin’in bölgeyi tedarik zincirleri açısından stratejik bir alan olarak gördüğünü, Avrupa Birliği’nin ise enerji çeşitliliği ve istikrar arayışında olduğunu aktardı.

Bölge ülkelerine anlık gerginlik yerine stratejik olgunluğu, şüphe yerine işbirliğini, doğaçlama adımlar yerine kurumsal öngörüyü tercih etmeleri çağrısını yineledi.

“Çoğu zaman reaktif davranıyoruz. Olayı bekliyor ve ardından tırmanışa geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

AB-TÜRKİYE-YUNANİSTAN ÜÇGENİNDE AÇIK KABUL

Avramopoulos, AB, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin bölgedeki riskleri ve fırsatları yoğunlaştırdığını söyledi. Deniz yetki alanları ve hava sahası başlıklarının halen hassas olduğunu kabul etti.

Teknik temasların sürdüğünü, dönem dönem olumlu gündem oluştuğunu aktardı. Ancak sürecin kalıcı ve kurumsal bir stratejiye sahip olmadığını açıkça dile getirdi. “Mimari, istikrarlı mekanizmalar demektir” sözleriyle mevcut yapının yetersizliğine işaret etti.

"TÜRKİYE'NİN DOĞAL LİDERİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan yakın ilişkileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneme dayanan Avramopoulos "Erdoğan ile dostluğumuz, kokusunu yıllarca kaybetmeyen bir parfüm gibidir. Erdoğan, iyileri ile kötüleri ile Türkiye'nin doğal lideridir. Bence, siyaset sahnesinden çekilmeden önce, isminin her zaman hatırlanacağı işler yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN CEPHESİNDEN DOLAYLI İTİRAF

Avramopoulos, kurumsallaşmış gerilim azaltma mekanizmalarının eksikliğine de değindi. Doğrudan iletişim hatları, hava ve denizde etkileşim protokollerinin yetersizliğini dile getirdi.

Sert söylemlerin ortamı zehirlediğini, bunun karşılıklı güveni zayıflattığını söyledi. Avrupa Birliği’nin bu tabloya seyirci kalmaması gerektiğini vurguladı:

"Uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar hala çözülmemiş durumda. Deniz bölgeleri hala tartışmalı"

Avramopoulos, savaş söylemlerinin ortamı zehirleyebileceğini ve siyasi alanı daraltabileceğini söyleyerek, bu dilin karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı anlamlı diyalog ihtimalini zayıflattığını dile getirdi.

"Gerçekten güven istiyorsak, bu tür söylemleri azaltmalıyız. Avrupa Birliği bunun seyircisi olmamalı. Her bölgesel şoktan etkilenir. Sınırlardaki baskıdan ve göç akışlarından etkilenir. Enerji güvenliği ve bağlantıdan etkilenir. İstikrardan da etkilenir" sözlerini kullandı.

Avramopoulos, AB-Türkiye ilişkilerinin seçici alanlarda işlediğini ancak siyasi olarak sınırlı kaldığını ifade etti.

Avrupa Birliği’ni, istikrar üretmeyen, yalnızca zaman kazandıran işlemsel bir yaklaşımdan ve araçlardan yoksun şekilde ilkeleri tekrar eden beyanatçı bir tutumdan uzak durmaya çağırdı.

Yunanistan-Türkiye ilişkilerine de değinen Avramopoulos, sürdürülebilir ilkeler ve açık biçimde tanımlanmış ortak çıkarlar temelinde şekillenen bir ortaklık yapısına ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Böyle bir işbirliği planının kaynakları harekete geçireceğini, teşvikleri uyumlu hale getireceğini ve gerçek çıkarlar üzerine kurulu bir istikrar topluluğu oluşturacağını dile getirdi.

GAZZE UYARISI: BÖLGESEL STRES TESTİ

Gazze Şeridi’ne de değinen Avramopoulos, buradaki gelişmelerin tüm bölge için bir stres testi olduğunu söyledi. Gazze’nin kutuplaşmayı artırdığını ve insani güvenilirliği sorgulattığını dile getirdi.

İsrail için güvenlik, Filistinliler için ise siyasi ve insani bir ufuk gerektiğini ifade etti. Aksi halde aynı döngünün süreceği uyarısında bulundu.

DİMİTRİS AVRAMOPOULOS KİMDİR?

Yunan diplomat ve siyaset adamı Dimitris Avramopoulos, 6 Haziran 1953 yılında Atina, Yunanistan'da doğdu.

Üniversite öğrenimini Atina Üniversitesi ve Brüksel Hür Üniversitesi'ni bitirerek tamamlamıştır.

1978-1980 arasında Yunanistan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Dimitris Avramopoulos, 1980'den 1993'e kadar Dışişleri Bakanlığı'ndan çalıştı. Bu dönemde Yunanistan'ın Liege konsolosluğu ile Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Demokrasi lideri Konstantin Miçotakis'e danışmanlık görevlerini üstlendi. Ayrıca Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda Yunanistan'ı temsil etmiştir.

1993'ten Dışişleri Bakanlığından ayrılarak 1974 yılında kurulan, Yunanistan'ın merkez sağ partisi Yeni Demokrasi'den siyasete atıldı.

1995-2002 yılları arasında (1998'de ikinci kez seçildi) Atina Belediye Başkanlığı yaptı.

1995 ile 1999 yılları arasında Yunanistan Yerel Yönetimler Merkez Birliği'nin başkanlığını yürüttü. 1995'te Güneydoğu Avrupa Başkentleri Belediye Başkanları Konferansı'nı kurdu ve ilk başkanlığını yaptı.

2001'de kurduğu Özgür Vatandaş Partisi 2002'ye kadar sürdü. 2000'den 2002'ye kadar Dünya Belediye Başkanları Zirvesi'nin başkanlığını yürüttü.

2004'te 1993 yılında katıldığı merkez sağ partisi Yeni Demokrasi'nin iktidara gelmesiyle turizm bakanı oldu ve bu görevi 2007'ye kadar sürdürdü.

2007-2009 arasında sağlık ve sosyal dayanışma bakanlığı yapan Dimitris Avramopoulos, 2009 seçimlerinde tekrar Atina milletvekili seçildi, Temmuz 2010'da Yeni Demokrasi Başkan yardımcılığını üstlendi.

Kasım 2011'de kurulan Lukas Papadimos'un koalisyon hükümetinde Milli Savunma Bakanı oldu. Tekrar milletvekili seçildiği 2012 seçimlerinden sonra Dışişleri Bakanı, 25 Haziran 2013'te de tekrar Milli Savunma Bakanı oldu ve 31 Ekim 2014'e kadar bu görevi sürdürdü. 1 Kasım 2014'ten itibaren Göç, İçişleri ve Yurttaşlıktan sorumlu Avrupa Komiseri oldu.

Sol görüşlü SYRİZA'nın 25 Ocak 2015'teki seçim galibiyetinden sonra, Yunan medyasında partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için Avramopulos'un da adı geçti.

SYRİZA'nın Avramopulos tercihinin temelinde hem Cumhurbaşkanlığı'na sağcı görüşlere sahip bir isim getirerek sağ seçmene de kendini kabul ettirip siyasette bir denge tutturmak hem de AB Komisyonu’nda ondan boşalacak görev için SYRİZA’dan bir milletvekilini göndermekti. Ancak Dimitris Avramopulos'un aday olarak seçilmesine SYRIZA içinden gelen tepkiler nedeniyle bundan vazgeçildi.

