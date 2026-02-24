Zeytinburnu’nda oynanan İstanbul 1. Amatör Lig Play-Off Finali’nde futbolun önüne geçen bir an yaşandı. Degajla uzaklaştırılan topun çarptığı martıya sahada kalp masajı yapan kaptan, sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul 1. Amatör Lig Play-Off Finali, sadece sonucu değil, sahada yaşanan sıra dışı bir olayla da hafızalara kazındı.

Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor arasında oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın 22'nci dakikasında İstanbul Yurdum Spor kalecisi Muhammet Uyanık’ın ceza sahasından uzaklaştırmak istediği top, sahanın üzerinden alçaktan uçan bir martıya isabet etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen martı hareketsiz kalırken, takım kaptanı Gani Çatan hiç tereddüt etmeden martıya koştu.

SAHADA KALP MASAJI YAPTI

Martının sırtüstü ve hareketsiz şekilde yerde yattığını gören Çatan, refleksle kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık iki dakika süren müdahalenin ardından martının hareket etmeye başladığı görüldü. Çatan, ilk müdahalenin ardından kuşu saha kenarındaki sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde martının kanatlarında hasar oluştuğu ve bu nedenle uçamadığı, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Martı tedavi altına alındı.

“GÖRÜR GÖRMEZ KOŞTUM”

Yaşananları anlatan kaptan Gani Çatan, şampiyonluk için sahaya çıktıklarını ancak bir anda tüm dikkatin martıya yöneldiğini söyledi. Çatan, “Görür görmez ilk müdahaleyi yapmak için hemen yanına gittim. Ayakları havada, hareketsizdi. Aklıma kalp masajı yapmak geldi. Müdahaleden sonra hareketlenmeye başladı. Hayatta olduğunu öğrenmek hepimizi mutlu etti” dedi.

Kaleci Muhammet Uyanık’ın da olaydan çok etkilendiğini belirten Çatan, martının yaşama tutunmasının takımda büyük sevinç oluşturduğunu ifade etti.

“BU OLAY ŞAMPİYONLUĞUN ÖNÜNE GEÇTİ”

Final mücadelesi penaltı atışlarına giderken, İstanbul Yurdum Spor rakibine mağlup olarak şampiyonluğu kaçırdı. Ancak Çatan’a göre maçın sonucu ikinci planda kaldı.

“Penaltılarla kaybettik ama yaşanan bu olay şampiyonluğun önüne geçti” diyen kaptan, özellikle sosyal medyada çok sayıda teşekkür mesajı aldığını dile getirdi.

İLK YARDIM VURGUSU

Daha önce herhangi bir ilk yardım eğitimi almadığını belirten Çatan, yaşananların ardından bu konuda bilinçlenmenin önemini daha iyi anladığını söyledi. “O an tamamen refleksle hareket ettim. İlk müdahalenin hayat kurtardığını görmüş olduk. İlk yardım eğitimi almayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çatan, olay sonrası İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özay tarafından makamda kabul edilerek tebrik edildiğini de sözlerine ekledi.

