Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sakatlığı bulunan Florian Wirtz ile ilgili açıklama yaptı. İngiliz kulübü, sezon başında Alman orta saha oyuncusu için Bayer Leverkusen'e 125 milyon euro bonservis ödemişti.

Arne Slot, sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest ve West Ham United maçlarında görev yapamayan Florian Wirtz'in son durumunu açıkladı.

Florian Wirtz, bu sezon 35 maçta 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

"ZAMAN ÇİZELGESİ BU"

Liverpool'un Hollandalı çalıştrıcısı, 22 yaşındaki futbolcunun, Premier Lig'de salı günü FA Cup'da cuma günü Wolverhampton ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceğini söyledi.

47 yaşındaki teknik adam, "Önümüzdeki hafta bir yerde geri dönmesini bekliyoruz. Belki daha erken, belki biraz daha geç ama belirlenen zaman çizelgesi bu" dedi.

10 MART'TA RAKİP GALATASARAY

İngiliz devi, söz konusu iki Wolverhampton karşılaşmasının ardından 10 Mart Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın konuğu olacak.

