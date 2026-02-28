UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Liverpool'da Trent Kone-Doherty, transfer döneminin devam ettiği Norveç kulübü Molde ile sözleşme yaptı. 19 yaşındaki oyuncusu, imza sonrası "Çok heyecanlıyım" dedi.

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakip olan Liverpool'da ayrılık yaşandı. İngiliz ekibinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Trent Kone-Doherty, Norveç'in Molde takımına transfer oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Mavi-beyazlı kulüp, Liverpool U21 Takımı ile bu sezon forma giydiği 23 maçta 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı veren Kone-Doherty ile 31 Aralık 2029'a kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu, transferin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kariyerimde bu yeni bölümü Molde ile açtığım için gerçekten çok heyecanlıyım, daha da sıkı çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

Trent Kone-Doherty (Fotoğraf Instagram)

750 BİN EURO BONSERVİS

The Times'ın haberine göre; Molde, İrlandalı futbolcunun transferi için Liverpool'a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Haberde, Premier Lig kulübünün, anlaşmaya 'geri satın alma' ve 'sonraki satıştan pay' maddeleri eklediği aktarıldı.

