İhlas Haber Ajansı
Alkollü arkadaşların 'kayıp anahtar' tartışması kavgaya dönüştü
Edirne'de birlikte alkol alan iki arkadaş arasında otomobil anahtarının kaybolması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüşürken, olayda 1 kişi yaralandı.
Edirne'de gece saatlerinde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında otomobil anahtarının kaybolması sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokak ortasında tekme ve yumrukların konuştuğu kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavga anları çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
