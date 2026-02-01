Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesi hakkında konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk ettikleri mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

Kayserispor maçı hakkında konuşan Buruk, "Kayserispor ile oynuyoruz, sıralamadaki yerleri bizim için önemli değil. Beşiktaş deplasmanında ne kadar hızlı hücuma çıktıklarını gösterdiler. Başakşehir'e 3-0 kaybettiler ama rahat bir şekilde tehlike oluşturabiliyorlar. Avrupa sonrası konsantrasyonu sağlamak gerekiyor." dedi.

JUVENTUS EŞLEŞMESİ HAKKINDA

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesini yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde mutluyuz, daha iyi yerde bitirebilirdik ama çok zor bir süreç yaşadı. Cezalar, sakatlıklar... Ajax deplasmanındaki 3-0'lık galibiyet sonrası nazar diyelim ona. Hem ilk 24'te olmak hem ligde ve kupada lider olmak... Süreci iyi geçirdiğimizi gösteriyor. Oyun olarak daha iyisini yapabiliriz. Juventus maçları da çok önemli olacak. O maça kadar sakatlıksız geçip hazırlanmak istiyoruz. İyi bir takım, teknik direktör değişikliği oldu. Önemli oyuncuları var. İlk maçı sahamızda oynayacağız, avantajını kullanmak lazım ama Şampiyonlar Ligi'nde her maçı yüksek konsantrasyonla oynamalısınız. Manchester City'ye kaybettik ama ikinci yarı cesur oynadığımızda neler yapabileceğimiz gördük. Özgüvenimizin yüksek olması gereken maçlar olduğunu gösteriyor. Juventus maçı da öyle olacak. Oraya kadar daha çok var." şeklinde konuştu.

"AĞRILARI VAR AMA OYNAMAK İSTEDİ"

Noa Lang'ın ağrısı olmasına rağmen oynamak istediğini kaydeden Okan Buruk, "Noa Lang gelmeden önce sakatlık geçirdi, uzun süre idmana çıkmadı. Bizimle bir idmana çıktı. Ağrıları var ama o da oynamak istedi, biz de oynatmak istedik. Kemik ödemi ağrı yapıyor ama tolere edebileceğini gösterdik. Yaser Asprilla iyi çalışıyor, onu da ilerleyen dakikalarda kullanacağım. İki yeni oyuncumuzun idman performansından da memnunuz." diye konuştu.

