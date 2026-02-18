ABD’ye ait E-3 erken uyarı uçaklarının Avrupa’ya konuşlandırılması "operasyon hazırlığı" iddialarını güçlendirirken, Amerikan medyası İran’ın "her an vurulabileceğini" öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri seçenekleri masada tutmaya devam ediyor.

ABD merkezli Axios’un aktardığına göre, Orta Doğu’da büyük bir savaşa yaklaşıldı. İran’a yönelik ABD operasyonu, sınırlı bir saldırıdan ziyade haftalar sürebilecek geniş çaplı bir harekat şeklinde planlandı.

Gazeteci Barak Ravid'e konuşan kaynaklar, böyle bir operasyonun ABD-İsrail ortaklığında gerçekleşebileceğini ve kapsamının geçen yıl İran’ın yer altı nükleer tesislerini hedef alan 12 günlük çatışmadan daha geniş olacağını öne sürdü.

İddialara göre Trump, Ocak ayı başında İran’a saldırıya oldukça yaklaştı. Ardından yönetim iki yönlü bir stratejiye geçti: "Nükleer müzakereler ve eş zamanlı askeri güç yığınağı."

Trump’ın danışmanları Jared Kushner ve Steve Witkoff Cenevre’de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile üç saat süren bir görüşme yapmıştı. Taraflar görüşmelerde "ilerleme" ifadesini kullandı ancak aradaki farkların büyük olduğu öne çıkarılmaya devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Görüşmeler bazı yönlerden iyi gitti ancak başkanın belirlediği kırmızı çizgiler var ve İranlılar henüz bunları kabul etmeye istekli değil" dedi.

Vance ayrıca diplomasinin "sonuna gelebileceğini" ima etti.

ORTA DOĞU’YA DEV ASKERİ SEVKİYAT

ABD donanmasının bölgede iki uçak gemisi, bir düzineden fazla savaş gemisi, yüzlerce savaş uçağı ve hava savunma sistemleriyle konuşlanmış durumda. 150’den fazla askeri kargo uçağı silah ve mühimmat taşıdı.

Son 24 saat içinde 50 savaş uçağı daha bölgeye doğru yola çıktı. F-35, F-22 ve F-16 tipi uçakların sevkiyatta yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR KRİTİK"

İsrailli iki yetkiliye göre, İsrail hükümeti birkaç gün içinde savaş senaryosuna hazırlanıyor. ABD tarafında ise zaman çizelgesine ilişkin farklı değerlendirmeler var. Senatör Lindsey Graham, saldırı ihtimalinin haftalar sürebileceğini söyledi.

Trump’a yakın bir danışman ise "Patron bıktı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde kinetik bir eylem görme ihtimalimizin yüzde 90 olduğunu düşünüyorum" dedi.

SON DURUM:

Faytuks Network’ün paylaştığı bilgilere göre, son 24 saat içinde 6 adet USAF E-3G Sentry AWACS erken uyarı uçağı ABD’den Avrupa’ya konuşlandı.

E-3’ler havada! ABD basını İran her an vurulabilir diye duyurdu

Elmendorf Hava Üssü’nden iki E-3G uçağı İngiltere’deki RAF Mildenhall’a, Tinker Hava Üssü’nden dört E-3G uçağı ise Almanya’daki Ramstein Üssü’ne geçti.

E-3 konuşlandırmaları büyük hava operasyonları öncesinde son aşama göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İran’ın geniş coğrafyası nedeniyle güney kıyısı ve batı sınırının kapsanması için en az dört E-3 uçağına ihtiyaç duyulabileceği öne sürüldü.

