Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Karaçay’ın debisini yükselterek ulaşımı vurdu. Dağıstan ve Sazlık mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda, yükselen sulara rağmen dere yatağından geçmeye çalışan bir işçi servis aracı, zeminin yumuşamasıyla sular ortasında mahsur kaldı. İçinde işçilerin bulunmadığı öğrenilen araç, Toprakkale Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarılırken, ilçenin birçok noktasında su taşkınları ihbarları peş peşe geldi.

