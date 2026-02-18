Kocaeli'de traktör için yaptırıldığı iddia edilen cıvata yüzünden çıkan kavgada bir kişi kuzenini tüfekle ağır yaraladı. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından tutuklandı.

Olay 16 Şubat Pazartesi günü Körfez ilçesinin kırsal Taşköprü bölgesinde yer alan Alihocalar köyünde meydana geldi.

HERŞEY BİR CIVATA YÜZÜNDEN OLDU

Amca çocukları olan B.A. ile S.A. arasında traktör için yaptırıldığı iddia edilen cıvata meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., yanındaki tüfekle kuzeni B.A.'ya ateş açtı.

KOLUNDAN VURULDU, DURUMU AĞIR

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu kolundan ağır yaralanan B.A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli S.A., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

