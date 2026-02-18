İstanbul’da etkisini artıran kar ve sulu kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler 19 Şubat Perşembe günü için “İstanbul'da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. AKOM’un sıcaklıkların düşeceği ve yağışların yer yer kara döneceği yönündeki uyarıları gözleri valilikten gelecek açıklamaya çevirdi.

Bugün, İstanbul'da il genelinde aralıklarla görülen sağanak, özellikle Avrupa Yakası’nda bazı ilçelerde kar yağışına dönüşürken hava sıcaklıklarının gece saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmeler ve AKOM verileri doğrultusunda İstanbul'da eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da devam eden yağışların ardından 19 Şubat Perşembe günü için “okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi. Ancak şu ana kadar İstanbul Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle il genelinde okulların mevcut planlamaya göre açık olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Avrupa Yakası’nda Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy Hadımköy’de kar yağışı lapa lapa etkili olurken Sultangazi ve Bağcılar’da yağışın yer yer sulu kar şeklinde görüldüğü bildirildi. Anadolu Yakası’nda ise birçok ilçede yağmur etkisini sürdürdü. Kent genelinde yağışların aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM’un paylaştığı hava tahminine göre sıcaklıkların gün içinde 3-5 derece aralığında seyretmesi, ilerleyen saatlerde ise karayelin etkisiyle daha da düşmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar geçişlerinin görülebileceği, yer yer yağış miktarının 5 ila 12 kilogram/metrekare seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

