Fas, Gazze’ye asker gönderecek! ISF'ye katılan ilk Arap ülkesi
Fas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) bünyesinde Gazze’ye asker konuşlandırmayı planladığı iddia edildi.
- Fas'ın ISF kapsamında Gazze'ye asker göndermeyi planlayan ilk Arap ülkesi olduğu iddia edildi.
- Yunanistan ve Arnavutluk'un da ISF görüşmeleri yürüttüğü belirtildi.
- ABD'nin ateşkesi denetlemek için İsrail'de kurduğu askeri üste bulunan temsilcilerin, Gazze'de yeni bir ISF üssü inşa edilmesi için İsrail ordusu ile temas halinde olduğu aktarıldı.
- ISF bünyesindeki farklı ülke ordularının temsilcilerinin bulunacağı üssün inşası için ay sonunda başlanacağı kaydedildi.
- Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziran sonuna kadar hazır olacağını açıkladığı belirtildi.
- Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, Fas’ın ISF kapsamında Gazze’ye asker göndermeyi planlayan ilk Arap ülkesi olduğu öne sürüldü.
Fas’ın yanı sıra Yunanistan ve Arnavutluk’un da ISF görüşmeler yürüttüğü belirtildi. KAN’ın haberinde ayrıca ABD’nin ateşkes anlaşmasını denetlemek için İsrail’in güneyindeki Kiryat Gat’ta kurduğu askeri üste bulunan temsilcilerin, Gazze Şeridi’nin güneyinde ISF’ye ait yeni bir üs inşa edilmesi için İsrail ordusu ile temas halinde olduğu aktarıldı.
BİNLERCE ASKER KONUŞLANDIRILMASI BEKLENİYOR
ISF bünyesindeki farklı ülke ordularının temsilcilerinin bulunacağı üssün inşası için yürütülecek çalışmalara ay sonunda başlanacağı kaydedildi. Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında oluşturulan ISF çerçevesinde Gazze’ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziranın sonuna kadar hazır olacağını açıklamıştı.
Gazze’ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD’li Tümgeneral Jasper Jeffers’ın üstleneceği belirtilmişti. Endonezya’nın, ISF kapsamında Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş ve Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.