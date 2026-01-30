Apple rakamları açıkladı: iPhone satışları uçtu, gelir arttı
Apple, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde güçlü iPhone satışlarının etkisiyle net satışlarını yüzde 16 artırarak beklentilerin üzerine çıktı. Şirketin kârı ve hisse başına kazancı da piyasa tahminlerini geride bıraktı.
Apple, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde piyasa beklentilerini aşarak toplam net satışlarını %16 artışla 143,8 milyar dolara, net karını ise 42,1 milyar dolara yükseltti.
- Apple, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde hem gelir hem de kârlılıkta piyasa beklentilerini aştı.
- Toplam net satışlar %16 artışla 143,8 milyar dolara ulaştı.
- Net kâr 42,1 milyar dolar olarak açıklandı.
- iPhone gelirleri %23 artışla 85,3 milyar dolara yükseldi.
- Mac satışları %7 azalarak 8,4 milyar dolara geriledi.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2026 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, mali takvimine göre 27 Aralık 2025’te sona eren üç aylık dönemde güçlü bir performans sergileyerek hem gelir hem de kârlılık tarafında piyasa beklentilerini aştı.
YÜZDE 16'LIK ARTIŞ
Bu dönemde Apple’ın toplam net satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış göstererek 143,8 milyar dolara ulaştı. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 124,3 milyar dolarlık satış geliri elde etmişti.
Apple’ın net kârı da dikkat çekici bir artış kaydetti. Şirket, söz konusu çeyrekte 42,1 milyar dolar net kâr açıkladı. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde kaydedilen 36,3 milyar dolarlık kârın belirgin şekilde üzerine çıktı. Hisse başına kâr ise 2,4 dolardan 2,84 dolara yükseldi.
MAC SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Ürün bazında bakıldığında, Apple’ın performansında iPhone satışları belirleyici oldu. Üç aylık dönemde iPhone gelirleri yıllık bazda yüzde 23 artarak 85,3 milyar dolara çıktı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. iPad satışları da yüzde 6’lık artışla 8,6 milyar dolara yükseldi.
Buna karşılık Mac satışlarında düşüş yaşandı. Mac gelirleri aynı dönemde yüzde 7 azalarak 8,4 milyar dolara geriledi.