Apple, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde güçlü iPhone satışlarının etkisiyle net satışlarını yüzde 16 artırarak beklentilerin üzerine çıktı. Şirketin kârı ve hisse başına kazancı da piyasa tahminlerini geride bıraktı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2026 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, mali takvimine göre 27 Aralık 2025’te sona eren üç aylık dönemde güçlü bir performans sergileyerek hem gelir hem de kârlılık tarafında piyasa beklentilerini aştı.

YÜZDE 16'LIK ARTIŞ

Bu dönemde Apple’ın toplam net satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış göstererek 143,8 milyar dolara ulaştı. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 124,3 milyar dolarlık satış geliri elde etmişti.

Apple’ın net kârı da dikkat çekici bir artış kaydetti. Şirket, söz konusu çeyrekte 42,1 milyar dolar net kâr açıkladı. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde kaydedilen 36,3 milyar dolarlık kârın belirgin şekilde üzerine çıktı. Hisse başına kâr ise 2,4 dolardan 2,84 dolara yükseldi.

MAC SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ürün bazında bakıldığında, Apple’ın performansında iPhone satışları belirleyici oldu. Üç aylık dönemde iPhone gelirleri yıllık bazda yüzde 23 artarak 85,3 milyar dolara çıktı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. iPad satışları da yüzde 6’lık artışla 8,6 milyar dolara yükseldi.

Buna karşılık Mac satışlarında düşüş yaşandı. Mac gelirleri aynı dönemde yüzde 7 azalarak 8,4 milyar dolara geriledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası