Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yetim, ABD ile İran arasındaki gerilimin Trump döneminde Venezuela ve Grönland üzerinden şekillenen dış politika hattının yeni bir boyutuna geçtiğini belirterek, Washington’ın baskı politikasının süreklilik kazanıp kazanmayacağının kritik olduğunu vurguladı.

BERAT TEMİZ / ANKARA - ABD-İran arasındaki gerilim her dakika daha da artarken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yetim, Başkan Donald Trump’ın Venezuela ve Grönland’ın ardından İran meselesiyle süreci bambaşka bir boyuta taşıdığını söyledi.

Geçmiş örneklere bakıldığında ABD’nin geri adım atmadığını söyleyen Yetim, “Burada temel mesele, Trump’ın blöf yapıp yapmadığını anlamaktan ziyade, ABD’nin bu ilkel yaklaşımının Trump liderliğinde ‘istediği tavizleri alana kadar vazgeçmeme’ pratiğine dönüşüp dönüşmediğidir. Hâlihazırda rejimi koruma telaşına düşmüş olan İran’ın süregelen şiddet ortamı ve içerideki protestolarla giderek kırılganlaşması, ABD-İsrail blokuna ek bir iştah kazandırmaktadır” dedi.

İran’ın diplomasiye istekli görünmesinin müdahale ihtimalini tersine çevirebileceğini belirten Yetim, “Trump’ın, topyekûn bir savaş ya da doğrudan müdahaleden ziyade, Venezuela örneğinde olduğu gibi kendi açısından bir ‘başarı hikâyesi’ çıkarabileceği taviz anlaşmalarını İran rejimine kabul ettirmeye çalıştığı söylenebilir” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası