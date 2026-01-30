ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Trump savaş değil taviz istiyor
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yetim, ABD ile İran arasındaki gerilimin Trump döneminde Venezuela ve Grönland üzerinden şekillenen dış politika hattının yeni bir boyutuna geçtiğini belirterek, Washington’ın baskı politikasının süreklilik kazanıp kazanmayacağının kritik olduğunu vurguladı.
- ABD-İran gerilimi tırmanırken, uzmanlar Trump'ın süreci farklı bir boyuta taşıdığını belirtiyor.
- Doç. Dr. Mustafa Yetim, Trump'ın istediği tavizleri alana kadar vazgeçmeme pratiği sergilediğini ifade ediyor.
- İran'ın iç karışıklıklar ve protestolarla kırılganlaşması, ABD-İsrail bloğunun baskı iştahını artırıyor.
- Trump'ın topyekûn savaş yerine, Venezuela örneğinde olduğu gibi taviz anlaşmalarıyla bir "başarı hikayesi" hedeflediği düşünülüyor.
- İran'ın diplomasiye istekli görünmesi, olası bir müdahale ihtimalini tersine çevirebilir.
BERAT TEMİZ / ANKARA - ABD-İran arasındaki gerilim her dakika daha da artarken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yetim, Başkan Donald Trump’ın Venezuela ve Grönland’ın ardından İran meselesiyle süreci bambaşka bir boyuta taşıdığını söyledi.
Geçmiş örneklere bakıldığında ABD’nin geri adım atmadığını söyleyen Yetim, “Burada temel mesele, Trump’ın blöf yapıp yapmadığını anlamaktan ziyade, ABD’nin bu ilkel yaklaşımının Trump liderliğinde ‘istediği tavizleri alana kadar vazgeçmeme’ pratiğine dönüşüp dönüşmediğidir. Hâlihazırda rejimi koruma telaşına düşmüş olan İran’ın süregelen şiddet ortamı ve içerideki protestolarla giderek kırılganlaşması, ABD-İsrail blokuna ek bir iştah kazandırmaktadır” dedi.
İran’ın diplomasiye istekli görünmesinin müdahale ihtimalini tersine çevirebileceğini belirten Yetim, “Trump’ın, topyekûn bir savaş ya da doğrudan müdahaleden ziyade, Venezuela örneğinde olduğu gibi kendi açısından bir ‘başarı hikâyesi’ çıkarabileceği taviz anlaşmalarını İran rejimine kabul ettirmeye çalıştığı söylenebilir” diye konuştu.