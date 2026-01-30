Böcek ailesinin para trafiği ve ilişki ağı deşifre oldu. Hem Muhittin Böcek’in hem de oğlunun, sevgililerine lüks otomobiller, binlerce avroluk saatler ile pahalı hediyeler aldığı ortaya çıktı.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede 167 defa geçen lüks saatler ve hediye edildiği kişiler, Böcek ailesinin para trafiğini ve ilişki ağını gözler önüne serdi.

İddianamede Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, sevgilisi M.K’ye lüks otomobilin yanı sıra, 14 bin 500 avro değerinde saat hediye ettiği belirtildi. Oğul Mustafa Gökhan Böcek’in de bir dönem sevgili olduğu belediye çalışanı B.G’ye, lüks otomobilin yanı sıra, 10 bin avro değerinde saat, altın ve gümüş bileklikler, marka çantalar aldığı kaydedildi.

Gökhan Böcek’in, B.G. ile Dubai’de tatile gittiklerini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Böcek’in, ayrıca eşi Zuhal Böcek’e de 11 bin 550 avro değerinde saat ve otomobil hediye ettiği belirtildi.

