Geçen yıl kaskoda yüzde 20,8, özel sağlıkta yüzde 15,3, tamamlayıcı sağlıkta ise yüzde 28,9 ile yüzde 30,9 olan enflasyonun altında fiyat artışı yaptıklarını anlatan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak “Kasko ve sağlık ürün grubumuzda 2026’nın ilk çeyreğinde fiyat artışına gitmeden, 2025 yılı fiyatlarıyla ilerleme kararı aldık” dedi.

ÖNDER ÇELİK - Türkiye Varlık Fonu’nun Eylül 2020’de 900 milyon dolarlık yatırım ile kurduğu Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik şirketleri 5 yılın sonunda 5,8 milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

Türkiye Sigorta, geçen yılın aynı dönemine göre net kârlılığını yüzde 53 artışla 19,4 milyar TL’ye taşırken; prim üretiminde de yüzde 45 artışla 147,1 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise 2025 yıl sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 494,1 milyar TL fon büyüklüğüne, 5 milyon katılımcı sayısına ve yüzde 67 artışla 15,5 milyar TL net kârlılığa erişti.

Hayat prim üretimini ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 105 büyümeyle 29,3 milyar TL’ye ve poliçe sayısını da 7,1 milyon adede yükseltti. İki şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 büyümeyle, toplamda 35 milyar TL net kâr elde etti. Böylece bir önceki yılın net kârı olan 22 milyar TL aşıldı. Şirket beş yılda kârlılığını 13 kat artırdı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sigortayı herkes için erişilebilir kılma hedefi doğrultusunda enflasyonun altında fiyat politikası benimsediklerini belirterek “Bireysel ürünlerimiz arasında yer alan kasko ve sağlık ürün grubumuzda 2026 yılının ilk çeyreğinde fiyat artışına gitmeden, 2025 yılı fiyatlarıyla ilerleme kararı aldık. Ayrıca, vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlama hedefimiz doğrultusunda bireysel kasko, sağlık ve konut sigortalarımızda 12 taksit uygulamamızı sürdürüyoruz” dedi. Çakmak, 2025’te kaskoda fiyat artışının yüzde 20,8 olduğunu, özel sağlıkta yüzde 15,3, tamamlayıcı sağlıkta ise yüzde 28,9 ile yüzde 30,9 olan enflasyonun altında artış yaşandığını aktardı.

