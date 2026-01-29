Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada hazırlanan iddianamede, Başkan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında kokain kullanımına ilişkin ciddi iddialar yer aldı. Dosyaya giren ihbarlar, ses kayıtları ve Adli Tıp raporlarında kıl örneğinde kokain ve metabolitlerinin tespit edildiği belirtilirken, Böcek ifadesinde yurt dışında kokain kullandığını kabul etti.

GAMZE ERDOĞAN- Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e ilişkin uyuşturucu iddiaları yer alıyor.

Kokain kullanımına dair ses kayıtları ile Adli Tıp Kurumu raporları da dosyaya girdi. İddianamede, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sabit hattan yapılan ihbarda, Başkan Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in yurt dışından kokain getireceği, kendisinin de madde kullandığı ve kısa süre içinde Türkiye’ye geleceği yönünde beyanlar yer alıyor.

Bu ihbarın ardından yapılan incelemelerde, Böcek’in boşandığı eşi Z.K’ye ait dijital materyallerde de benzer içerikte ses kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Dosyaya giren ses kayıtlarında, eski eşinin Gökhan Böcek’e hitaben “Senin hakkında kokain ve karı kız ayağının olduğunu anlatıyorlar” dediği, Böcek’in ise bu iddiaya “Ne kokaini… Ben hayatımda bir sefer içtim” şeklinde cevap verdiği aktarılıyor.

İddianamede yer verilen Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinin 15 Eylül 2025 tarihli toksikoloji raporunda ise Mustafa Gökhan Böcek’ten alınan kıl, kan ve idrar örneklerine ilişkin bulgular sıralandı.

Rapora göre; kan numunesinde antidepresan etken maddesi Venlafaksil, idrar numunesinde Tramadol ve Venlafaksil tespit edildi.

Kıl örneğinde ise kokain, kokain metabolitleri olan Benzoilekgonin ve Metilekgonin ile birlikte Tramadol ve Venlafaksil bulunduğu kaydedildi.

İddialar üzerine konuya ilişkin ifadesi alınan Gökhan Böcek “Polis ifademde, yurt dışında bulunduğum süreçte bir ya da iki kez kokain kullandığımı belirtmiştim. Raporun bu yönde çıkması doğaldır. Bu konuda yalan söyleyemem. Ancak eşim Z.K’nin testinin de pozitif çıktığını şaşkınlıkla öğrendim. Kendisi sigara ve alkol dahi kullanmayan bir kişidir” diye konuştu.

