CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamındaki iddianamede Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in babasının aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezine 50 milyon TL gönderdiklerine dair ifadeler yer aldı.

GAMZE ERDOĞAN - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek merkezli yeni iddialar ortaya çıktı.

Dosyada, etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli F.S’nin beyanları üzerinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili de iddialar yer aldı. F.S. ifadesinde “Gökhan Böcek, 2023 yılı son aylarında çok sinirli ve mutsuzdu. Ben de kendisine neden bu kadar sinirli ve mutsuz olduğunu sordum. Kendisi de babamın aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezine 50 milyon TL bağış adı altında para gönderdiklerini, Genel Başkan Özgür Özel’in bütün belediye başkan adaylarını açıkladığını ancak bizimkini açıklamadığını, bu nedenle muhatap almadıklarını ve bundan dolayı sinirli olduğunu söyledi” dedi. Öte yandan, Gökhan Böcek’in oğlu Aslan Böcek’in mevlidinin “Nirvana” isimli otelde yapıldığı, ücretinin ise otelin “Cosmos” adlı teknesinin 2 milyon 500 bin TL’lik atık su cezasını sildirerek ödendiği belirtildi.

KRİPTO PARA MANİPÜLASYONU

İddianamenin dikkat çeken başlıklarından biri de “Akrep Coin” oldu. F.S, Gökhan Böcek’in 2023 yılında “Akrep Coin” isimli kripto paranın Antalyaspor üzerinden piyasaya sürüldüğünü, coinlerin büyük kısmının kendisi ve Antalya’daki sınırlı sayıda kişi üzerinde toplandığını söylediğini aktardı.

F.S’nin ifadesine göre Böcek, bu coin üzerinden fiyat manipülasyonu yapıldığını, yatırımcıların mağdur edildiğini ve bu yolla kâr elde edildiğini, coinin şu anda sistemde bulunmadığını belirtti.

BAŞARIR’A 10 MİLYON TL VERMİŞ

Etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli H.A.U. ise ifadesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmadan önce Muhittin Böcek ile görüştüğünü belirtti. H.A.U, Böcek’in temas kurduğunu söylediği CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’ın kendisinin adaylığını desteklediğini dile getirdiğini belirtti. H.A.U, Muhittin Böcek’in 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra desteği sebebiyle 10 milyon TL nakit parayı elden Ali Mahir Başarır’a verdiğini kendisine aktardığını kaydetti. H.A.U. “Verilen bu 10 milyon TL’nin kaynağını bilmiyorum. Daha önce benden Ali Mahir Başarır’a verilmek üzere daire talep etmişti. Bu daire satışını yapmayınca, sonrasında başka bir kişiden bir daire alarak Ali Mahir Başarır’a verdiğini kendisi bana ifade etti. Ancak bu daireyi kimden aldığına ve kimin adına tescil edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Bununla birlikte, kendi beyanlarından söz konusu daireyi satın aldığını anlıyorum” ifadelerini kullandı.

Başarır ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.



