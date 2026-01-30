Anadolu Ajansı
Burkina Faso'da 100'ü aşkın siyasi parti tarihe karıştı! Mal varlıkları devlete geçti
Burkina Faso hükümeti, tüm siyasi partileri feshederek mal varlıklarını devlete devretti.
Burkina Faso hükümeti, ülkedeki tüm siyasi partilerin faaliyetlerine son vererek mal varlıklarını devlet mülkiyetine geçirdi.
Burkina Faso’da hükümet, ülkedeki tüm siyasi partilerin faaliyetlerine son verdi. Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, siyasi partiler feshedilirken, bu partilere ait tüm mal varlıklarının devlet mülkiyetine geçirilmesi kararlaştırıldı.
İçişleri Bakanı Emile Zerbo, söz konusu adımın “devletin yeniden yapılandırılması” sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti. Zerbo, çok partili sistemin zamanla amacından saptığını, ciddi suistimallerin ortaya çıktığını ve siyasi mekanizmanın işleyişinde derin sorunlar yaşandığını savundu.
Kararın gerekçeleri arasında, ülkede sayıları 100’ü aşan siyasi partilerin toplumsal ayrışmayı artırması da yer aldı.
