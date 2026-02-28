Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 143 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekipler 85 köy yolunu yeniden ulaşıma açarken, 58'i için ise çalışmalar sürüyor.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli’nin ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte 143 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bir kentimizde kar esareti! 143 köy yolu ulaşıma kapanmıştı, 85i açıldı

85 KÖY YOLU AÇILDI

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 85 köy yolunda ulaşım yeniden sağlanırken 58 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.

