Tam 293 santimetre! İşte Türkiye'de kar kalınlığının en yüksek olduğu yer
Soğuk havalar Türkiye genelinde etkili olurken, birçok kent de kar yağışı nedeniyle beyaza bürünmüş durumda. Bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, Türkiye genelinde kar kalınlığının en fazla olduğu yer de belli oldu. İşte kar kalınlığının 293 santimetreye ulaştığı o yer...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kar kalınlığının en fazla ölçüldüğü yer Karabet Tepesi oldu. Burada kar kalınlığı 293 santimetreye ulaştı.
KAYAK MERKEZLERİNDE KAR KALINLIĞI
Ülkede bulunan diğer kayak merkezlerinde de kar kalınlıkları ölçüldü. Buna göre, kış turizmi merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları, şu şekilde kayda geçti:
- Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 285 santimetre
- Erzincan Ergan Kayak Merkezi 272 santimetre
- Hakkari Kayak Merkezi 244 santimetre
- Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 235 santimetre
- Erciyes Kayak Merkezi’nde 202 santimetre
- Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 200 santimetre
- Rize Handüzü Yaylası 198 santimetre
- Tunceli’de Ovacık Kayak Merkezi 195 santimetre
- Giresun Kümbet Kayak Merkezi 192 santimetre
Yetkililer, yüksek kar örtüsünün bulunduğu bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
