Soğuk havalar Türkiye genelinde etkili olurken, birçok kent de kar yağışı nedeniyle beyaza bürünmüş durumda. Bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, Türkiye genelinde kar kalınlığının en fazla olduğu yer de belli oldu. İşte kar kalınlığının 293 santimetreye ulaştığı o yer...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kar kalınlığının en fazla ölçüldüğü yer Karabet Tepesi oldu. Burada kar kalınlığı 293 santimetreye ulaştı.

Tam 293 santimetre! İşte Türkiyede kar kalınlığının en yüksek olduğu yer

KAYAK MERKEZLERİNDE KAR KALINLIĞI

Ülkede bulunan diğer kayak merkezlerinde de kar kalınlıkları ölçüldü. Buna göre, kış turizmi merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları, şu şekilde kayda geçti:

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 285 santimetre

Erzincan Ergan Kayak Merkezi 272 santimetre

Hakkari Kayak Merkezi 244 santimetre

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 235 santimetre

Erciyes Kayak Merkezi’nde 202 santimetre

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 200 santimetre

Rize Handüzü Yaylası 198 santimetre

Tunceli’de Ovacık Kayak Merkezi 195 santimetre

Giresun Kümbet Kayak Merkezi 192 santimetre

Yetkililer, yüksek kar örtüsünün bulunduğu bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası