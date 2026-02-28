İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı ortak operasyon sonrası Orta Doğu’da tansiyon yükseldi. İran’ın İsrail’e balistik füzelerle karşılık verdiği, Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD üslerinin hedef alındığı öne sürüldü. Abu Dabi, Suudi Arabistan ve Ürdün’de patlama sesleri duyulurken Katar, füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı. Son gelişmelerin ardından BAE, Katar, Kuveyt ve Suriye hava sahalarını kapattı.

Müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını dile getirdi. Akabinde İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği bölgede tansiyon yükseldi. Savaş yayılıyor mu, peş peşe açıklamalar geldi, işte son durum...

ABD ÜSSÜ VURULDU

Saldırılara karşılık veren İran ilk olarak Bahreyn'deki ABD üssünü ateşe tuttu. Ardından Kuveyt'teki ABD üssünün hedef alındığı öne sürüldü.

İran, Bahreyn'de ABD üssünü vurdu! Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu

SUUDİ ARABİSTAN VE ÜRDÜN'DE PATLAMALAR

Birleşik Arap Emirlikleri'ni başkenti Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan ve Ürdün'de de patlamalar olduğu iddia edildi.

KATAR HAVA İMHA ETTİ

Katar Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada İran füzelerinin Katar topraklarına ulaşmadan düşürüldü bilgisine yer verildi.

HAVA SAHALARINI KAPATTILAR

Son gelişmelerin ardından birçok ülke hava sahasını kapattı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suriye sahasını kapatan ülkeler arasında...

