Açık Lise sınav soru ve cevapları MEB tarafından resmi web sitesi üzerinden açıklandı! Şimdi ise yüz binlerce öğrenci AÖL sınav puanı hesaplama yaparken ''Açık Lise sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?'' sorusunun cevabını araştırıyor. MEB AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ise sabırsızlıkla bekleniyor.

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin sınav dönemlerinde en çok araştırdığı konuların başında, yanlış cevapların puanlamaya etkisi ve AÖL puan hesaplama sistemi geliyor. Peki, AÖL sınav puanı hesaplama nasıl yapılır, Açık Lise sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte Açık Lise sınavına dair tüm detaylar ve 2. dönem sınav tarihi...

Açık Lise sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2025-2026 AÖL sınav puanı hesaplama

AÇIK LİSE SINAVINDA 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

AÖL sınav sisteminde yanlış cevaplar doğruları etkilemiyor. Açık lise sınavlarında 3 yanlış 1 doğruyu götürür uygulaması geçerli değil. Öğrenciler yalnızca doğru cevapladıkları sorular üzerinden değerlendirmeye alınıyor.



AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her ders için adaylara 10 soru yöneltiliyor ve her doğru cevap eşit puan değerine sahip oluyor. Puan hesaplamasında sadece doğru cevap sayısı dikkate alınıyor, yanlış cevaplar puan hesabına dahil edilmiyor.

Sınav puanı, doğru cevap sayısının toplam soru sayısına oranlanmasıyla belirleniyor. Açık lisede bir dersten başarılı sayılabilmek için en az 45 puan alınması gerekiyor. En az 45 puan alan öğrenciler ilgili dersin kredisini kazanmış oluyor.



AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. AÖL 3. dönem sınavları ise 18-19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

