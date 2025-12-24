Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav süreciyle ilgili önemli gelişmeler netleşti. Aralık ayında tamamlanan açık lise sınavlarının ardından adayların odağında, soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. Şimdi ise tüm öğrenciler ''AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda AÖL sınavlarına dair tüm ayrıntılar erişime açıldı. Açık Lise Sınav soruları ve cevapları MEB tarafından yayımlanarak öğrencilere duyuruldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB AÖL sınav sonuçları ve 2. dönem sınav tarihleri...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi kapsamında 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. dönem sınavlarının ardından adaylar sonuç tarihlerini sorgulmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sonuçlarını açık öğretim sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve ders geçme alt sınırı 50 puan olarak uygulanacak.

AÇIK LİSE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan cevaplar odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı açık öğretim sınav takvimi kapsamında 2. dönem sınav tarihleri de netleşti. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri için 2. dönem yazılı sınavlar 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. Eğitim öğretim yılının son sınavları olan 3. dönem oturumları ise 18-19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

