Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı! En az 30 ölü var

Sri Lanka'nın orta kesimindeki dağlık bölgede, Kolombo'nun yaklaşık 140 kilometre doğusunda yer alan Kotmale kasabası yakınlarında yolcu taşıyan bir otobüs uçurumdan yuvarlandı. Kazada en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Otobüs kazası faciaya dönüştü. Sri Lanka'nın dağlık bölgesindeki Kotmale kasabası yakınlarında, içinde yolcuların bulunduğu otobüs kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, yerel basına yaptığı açıklamada, "Yirmi bir kişi öldü ve kurbanların kimliklerini tespit etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Gunasena, yerel halkın, parçalanmış enkazdan yaralıları çıkararak hastaneye yetiştirmesi sayesinde ölü sayısının daha fazla artmadığını belirtti.

UÇURUMUN DİBİNDE ENKAZ

Kazanın ardından gönüllüler ve yerel halk, enkazdan yaralıları kurtararak hastanelere ulaştırmaya çalıştı. Yetkililer, kazanın ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

VİRAJDA KONTROL KAYBI İDDİASI

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan bir yolcu, yerel bir gazeteciye yaptığı açıklamada, otobüsün virajı alırken kontrolden çıktığını belirtti. AFP'ye konuşan ismini vermek istemeyen yolcu, "Otobüs sol tarafa doğru yatıyordu ve sürücü bir virajı alırken kontrolü kaybetti, ardından uçurumdan aşağı yuvarlandık" dedi.

YOLCULUK FACİA İLE SONUÇLANDI

Devlet tarafından işletilen otobüs, güneydeki bir yerleşimden yola çıkarak merkez şehir Kurunegala'ya gitmekteydi.

Polis yetkilileri, kazadan sonra 24 kişinin iki hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.