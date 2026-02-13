Diyarbakır Yenişehir Al Mahallesi'nde ana yol kenarında zamanla meydana gelen devasa çukur, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Çevredeki sürücüleri ve vatandaşları tedirgin eden dev yarık, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

İlçenin Al Mahallesi Organize Sanayi Caddesi kenarında zamanla yaşanan çökmeler sonucu dev çukur oluştu. Yağışların da etkisiyle genişlenen çukur, esnaf ve sürücüleri tedirgin ediyor. Esnaf, DİSKİ, Karayolları ve Yenişehir Belediyesine durumu bildirdiklerini ileri sürerek, bu durumun uzun süredir böyle devam ettiği öne sürdü.

Diyarbakırda ana yol kenarında devasa yarık! Tehlikenin boyutu dronla görüntülendi

VATANDAŞ MAĞDUR

Esnaf Murat Koyuncuoğulları, burada bir sene içerisinde 3-4 sefer çökme olduğunu, Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ ve diğer resmi kurumlara haber verdiklerini söyledi. Fakat gelen kurumların konunun kendileriyle alakalı olmadığı cevabını verdiğini belirten Koyuncuoğlulları, vatandaş ve esnaf olarak çok mağdur olduklarını ifade etti.

Koyuncuoğlulları, bir sonuç elde edemediklerini dile getirerek, "En son DİSKİ gelip buraya şerit çekti. Halen gelen giden yok. Bu, yaklaşık 25 gündür böyle. İlk başta ufak bir obrukla başladı. Sonra şu son halini aldı. Yağışların da etkisi var. Burası dere yatağı olduğu için çoğu kez çökmeler yaşanıyor. Buranın altından borular geçiyor. Buranın doldurma şekli alçılarla olduğunda dolayı devamlı çökme yaşanıyor" dedi.

Diyarbakır'da ana yol kenarında devasa yarık! Tehlikenin boyutu dronla görüntülendi

"BİR ÇOCUK DÜŞEBİLİR, GECE BİR ARABA GÖRMEYEBİLİR"

"Yetkililere çağrı yapmamıza gerek yok, her şey ortada" diyen Koyuncuoğulları, "Nerenin kapısını çalacağımızı şaşırdık. Karayolları ise Karayolları, DİSKİ ise DİSKİ, belediye ise belediye. Sonuç olarak bu, devletin yapacağı bir iş. Saydığım kurumların hepsi devletin bir bireyi. Bunu gelip benim yapacak halim yok. Bir çocuk düşebilir, gece bir araba görmeyebilir. Şu şeridin bize hiçbir yararı yok ki. Şu an bile bastığınız yerin altı boşalmış. Burası her dakika tehlike" diye konuştu.

Esnaf Muhammed Demir ise, her yere yazı yazıp bildirdiklerini kaydederek, "Hayvanlar içine düşüyor, çoluk çocuk buradan okula gidiyorlar. Küçük çocuklar merak edip bakıyorlar. Su geliyor her yeri boşaltıyor, yola kadar gidiyor. Biz öldükten sonra mı insanlara sesimizi duyuracağız" şeklinde konuştu.

Diyarbakırda ana yol kenarında devasa yarık! Tehlikenin boyutu dronla görüntülendi

