Teknik direktörlüğünü Vincenzo Montella'nın yaptığı A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya klasmanında 25'inci sırada yer aldı.

FIFA tarafından açıklanan Ocak 2026 dünya sıralamasına göre; Türkiye, 1582,69 puanla 25'inci sıradaki yerini korudu. İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılım için play-off mücadelesi verecek

İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8'inci sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12'inci sıraya yükseldi.

Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49'uncu basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79'uncu sıraya çıktı.

Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

FIFA dünya klasmasında ilk 10'daki ülkeler

