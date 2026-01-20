Anadolu Ajansı
FIFA dünya klasmanı açıklandı: A Milli Takım yerini korudu
Teknik direktörlüğünü Vincenzo Montella'nın yaptığı A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya klasmanında 25'inci sırada yer aldı.
FIFA'nın Ocak 2026 dünya sıralamasında; Türkiye yerini korurken, İspanya zirvede yer aldı, Fas ve Senegal ise önemli yükselişler kaydetti.
- Türkiye, Ocak 2026 FIFA dünya sıralamasında 1582,69 puanla 25'inci sıradaki yerini korudu.
- İspanya zirvede yer alırken, Arjantin ikinci, Fransa üçüncü oldu.
- Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 8'inci; şampiyon Senegal ise 12'inci sıraya yükseldi.
FIFA tarafından açıklanan Ocak 2026 dünya sıralamasına göre; Türkiye, 1582,69 puanla 25'inci sıradaki yerini korudu. İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.
İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8'inci sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12'inci sıraya yükseldi.
Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49'uncu basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79'uncu sıraya çıktı.
Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
