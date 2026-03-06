ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a ait bir insansız hava aracı taşıyıcı gemisinin vurulduğunu açıkladı. Siyah-beyaz paylaşılan görüntülerde geminin alevler içinde kaldığı anlar yer aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran'a ait olduğu belirtilen bir İHA gemisinin vurulduğu anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "ABD güçleri, İran donanmasının tamamını batırma görevinden geri durmuyor. Bugün, yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir uçak gemisi büyüklüğünde olan İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemisi vuruldu ve şu anda alevler içinde." ifadelerine yer verildi.

TAHRAN'A BOMBARDIMAN

Öte yandan İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldiği aktarıldı.



