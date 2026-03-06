Antakya ilçesi Alazı Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Yahya Çıplak, güvercinlerle 7 yaşında tanıştı. Kuzeninin kendisine verdiği güvercinle hayvan sevgisiyle tanışan Çıplak, güvercin hevesini 45 yıldır yaşattı ve güvercinlerinin sayısını 200'e çıkardı.

Hayattaki en büyük hobisi güvercinleri olan Çıplak'ın 45 yıllık tutkusuyla adı 'kuşçu Yahya' olarak bilinir hale geldi.

Çocukluğundan beri hobi olarak beslediği güvercinlerin sayısını çoğaltarak 200'e yükselttiğini ifade eden kuşçu Yahya Çıplak şunları söyledi:

"Normalde herkes bana 'kuşçu Yahya' diye seslenir. Lakabım kuş beslediğim ve kuş sevdalısı olduğum için takıldı. Ben 7 yaşımdan, çocukluğumdan beri bu hayvanlara uğraşıyorum ve 45 seneden beri hobi olarak güvercin besliyorum. Güvercinler, vazgeçilmezlerimden birisidir. Ben onlarsız yaşayamam. Onlar benim en büyük aşkım ve en büyük hobim oldular. Amcamın oğlu, bana bir güvercin getirdi ve kendi çalıştığı için sonradan güvercinleri bana bıraktı. O günden beri bugüne kadar meraktan dolayı güvercinlerden vazgeçemiyorum. Toplamda 200 güvercinim var ve toplam maliyeti 150 ila 200 bin TL arasında değişiyor. Güvercin türlerine göre; hünkarisi, macarı, posta, gümüş kurusu ve fitillisinden kadar türleri bende bulunur. En sevdiğim güvercin türü ise dragon güvercin türüdür. Dragon türü ise bir Rus postası güvercinidir. Uzun süredir büyüttüğüm bir güvercin var ve onu çok seviyorum. Güvercin beslemek bana zor gelmiyor. Çünkü ne kadar fazla olursa olsun önemi yok ve hevesle yapıyorum. Ben bu hobiyi aşkla yapıyorum"