Türkiye, Pakistan’ın altın–bakır kuşağında milyar dolarlık projelere doğrudan girerek bölgede yeni bir güç dengesi oluşturdu. Türk şirketlerinin sahaya inmesi, yıllardır bölgedeki maden hattında etkili olan Çin’in planlarını bozarken, Asya’daki rekabeti tamamen yeniden şekillendirdi.

Pakistan medyasının aktardığı bilgilere göre, Türkiye ile Pakistan arasında enerji ve madencilik alanında imzalanacak milyarlarca dolarlık anlaşmalar, bölgede yıllardır etkili olan Çin üstünlüğünü sarsmaya başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın başkanlık ettiği üst düzey Türk heyeti bugün İslamabad’a iniş yaparken, Pakistan hükümeti Türk firmalarına yeni maden sahaları için kapıları açıyor. Yetkililere göre Ankara’nın devreye girmesi, özellikle Reko Diq kuşağında Çin tekelinin kırılmasında “tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendiriliyor.

Türk şirketlerinin Belucistan’daki bakır–altın kuşağına giriş yapması, "kritik mineraller rekabetinde yeni dönem yorumlarına yol açtı.

Pakistan Ekonomi Koordinasyon Komitesi, Doğu Açık Deniz Blok-C’nin operatörlüğünü Türk Petrol Yurtdışı Şirketi’ne (TPOC) devrederek bölgede Türkiye’nin ağırlığını hukuki olarak da resmileştirdi.

Geo TV, anlaşmaların yalnızca enerji sektörünü değil, kritik mineraller savaşını da etkileyeceğini yazdı.

Türkiye, Pakistan’da altın–bakır kuşağında sahaya indi: Çin’in hesabı dağıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkanlığındaki üst düzey Türk heyeti bugün İslamabad’a ulaştı. Pakistan Federal Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik tarafından törenle karşılanan heyet, ülkede büyük beklenti oluşturdu.

Türk şirketlerinin Pakistan’ın ilk derin deniz sondaj projesine imza atacak olması, iki ülke arasında enerji diplomasisini yeni bir seviyeye taşıdı.

Japonya, Pakistan’ın amiral gemisi madencilik projesine yatırım yapmaya ilgi gösteren en son ülkedir ve Çin ve ABD zaten büyük hisseleri güvence altına almak için yarışmaktadır.

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALAR YOLDA

Türk Petrol Yurtdışı Şirketi (TPOC) ile Pakistanlı firmaların, Doğu Açık Deniz Blok-C için ticari anlaşmayı bu hafta imzalaması bekleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Komitesi, bloktaki operatörlüğün resmen TPOC’ye devredildiğini açıkladı:

TPOC: %34 çalışma payı

OGDC: %26 pay

Mari Energies: %20 pay

Pakistanlı yetkililer, arama faaliyetlerinin gelecek yıl başlayacağını duyurdu.

BELUCİSTAN ALTIN–BAKIR KUŞAĞINA TÜRK İLGİSİ: ÇİN’E SERT DARBE

Yerel basında öne çıkan yorumlara göre, Türk şirketlerinin madencilik sahalarına giriş yapması, özellikle Çin’in Reko Diq çevresindeki stratejik üstünlüğünü tehdit eden bir gelişme olarak görülüyor.

Belucistan’daki 15 kilometrelik bakır–altın hattının yeni kira sözleşmesinin Türk şirketine geçmesi bekleniyor.

Aynı kuşakta uzun süredir Çinli firmalar hâkimdi. Pakistanlı uzmanlara göre:

"Türkiye’nin sahaya girişi, Çin’in bölgedeki rahat dönemini bitiriyor."

İKİ ÜLKE ARASINDA TARİHİ ENERJİ ORTAKLIĞI

Bayraktar, daha önce Pakistan’a yaptığı ziyarette iki ülke arasında petrol, gaz, kritik mineraller ve elektrik üretimi gibi alanlarda yeni bir vizyon inşa edildiğini vurgulamıştı.

Bugün Ankara’nın operatör olarak seçilmesi, o vizyonun sahaya yansımış hâli olarak değerlendiriliyor.

Pakistanlı Bakan Malik, Türk heyetini karşılamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk bakan ve ekibini ağırlamak bizim için ayrı bir gurur. Bu ziyaret enerji ve madencilik sektörlerinde yeni bir dönemi başlatacak.”

KÜRESEL YATIRIM YARIŞI: TÜRK ETKİSİ PAKİSTAN’I CANLANDIRDI

Reko Diq’teki çalışmaların hızlanmasıyla, çok sayıda küresel yatırımcı Pakistan madenciliğine yeniden ilgi duymaya başladı. Uzun yıllardır bürokratik sorunlar nedeniyle ülkeden ayrılan firmalar, Türk şirketlerinin sahaya inmesiyle yeniden yön değiştirdi.

Pakistan Enerji Bakanlığı’ndan bir yetkili, Geo TV’ye konuştu:

"Türk şirketinin gelişi sadece ekonomik değil, psikolojik etkiye neden oldu. Diğer yatırımcılar da geri dönmeye hazırlanıyor."

Türkiye’nin madencilik sektörüne ilgisi, Pakistan’da “yeni değer zinciri” olarak tanımlanırken, Çin’in bölgede karşısında ilk kez ciddi bir rakip bulunduğu görüşü paylaşıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası