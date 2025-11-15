Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı: Sevgiyle veda ediyoruz
Ali Koç yerine Sadettin Saran'ın 21 Eylül'de başkan seçildiği Fenerbahçe'de değişim devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, 'Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı' olarak görev yapan Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.
- Kulüp, Tahir Karapınar'a futbol akademisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Fenerbahçe Kulübü, Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçemizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, Kulübümüzün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar'a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz. Fenerbahçe Futbol Akademimize yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz" denildi.
