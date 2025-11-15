Sarı lacivertlilerin 8 numara adayı Quinten Timber için, Almanlar devrede. Hem Feyenoord’u ikna etmek hem de Leverkusen ile Dortmund’u sollamak gerekiyor

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, Domenico Tedesco’nun orta saha için istediği oyuncuyu Hollanda’da buldu. Sarı lacivertliler, Feyenoord’un 8 numarası Quinten Timber için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yönetici Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek, 24 yaşındaki millî oyuncuyla temasa geçti. Timber ve menajeriyle görüşerek şartlarını soran sarı lacivertliler, Feyenoord’la da iletişime geçti. Feyenoord, piyasa değeri 30 milyon avro olan Timber’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek istiyor ancak Hollanda ekibi yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerde bir yol katedebilmiş değil.

Quinten Timber

ALMANLAR ZORLUYOR

Feyenoord, Timber’ın direncini kırabilmek adına oyuncunun kaptanlığını elinden aldı ama bunun da olumlu bir geri dönüşü olmadı. Fenerbahçe, sezon sonunda serbest kalacak genç yıldızdan para kazanmayı arzu eden Hollanda temsilcisini uygun bir rakama ikna etmeyi hedefliyor. Fakat denklemi Almanlar bozuyor. Hem Bayer Leverkusen hem Borussia Dortmund da Timber için devrede. Fenerbahçe elini çabuk tutarak, bu sezonki eşleşmede ağlarına gol atan Timber’ı kadrosuna katıp 8 numara problemine nokta koymak için çalışıyor.

SADECE İSMAİL KALICI: DOKUZ YOLCU BİR HANCI

Devre arasında önemli takviyeler planlayan F.Bahçe dolu olan harcama limitini satışlarla açacak. En-Nesyri ve Szymanski ile kadro dışı bırakılan İrfan Can ile Cenk Tosun’un olduğu listede, Talisca, Mert Hakan, Becao, Emre Mor ve Bartuğ da bulunuyor. Atletico Madrid, B. Dortmund ve Brighton’un izlediği İsmail’e ise vize yok.

UEFA CEZA KESTİ: ŞİMDİLİK SADECE PARA

Viktoria Plzen deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe, UEFA’dan da 78 bin 500 avro ceza aldı. UEFA, sarı lacivertlilere ayrıca bir sonraki Avrupa Ligi maçında deplasman tribününe bilet satışını yasağı getirdi. Yasak, iki yıl boyunca denetime tabi olacak.

DURAN BİLENİYOR

Fiziksel açığını kapatabilmek için Kolombiya Milli Takımı’ndan affını isteyerek İstanbul’da kalan Jhon Duran ilk on bire hazırlanıyor. Tedesco, Rize maçında as olarak sahaya sürmek istediği Duran’la özel olarak ilgileniyor.

SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası