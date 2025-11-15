Süper Lig devi Fenerbahçe, Szymanski'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Yıldız futbolcu, Polonya-Hollanda maçında erken çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig’in dev kulübü Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski’den kötü bir haber aldı. Polonya ile Hollanda arasında oynanan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Szymanski, karşılaşmanın 14'üncü dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçeli futbolcunun sakatlığı, hem kulüpte hem de taraftarlar arasında büyük üzüntüye neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Maç öncesinde Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, Polonya hakkında övgü dolu sözler sarf etmiş ve Szymanski’nin oyununu özellikle övmüştü. Koeman, “Sebastian Szymanski’nin oyununu gerçekten çok beğeniyorum. Piotr Zielinski de harika bir oyuncu. Polonya sadece Lewandowski’den ibaret değil, iyi bir takım” ifadelerini kullanmıştı.

Szymanski’nin sakatlığının ciddiyeti ve Fenerbahçe’ye dönüş süresiyle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.

SİNEM ERYİLMAZ

