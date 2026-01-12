Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk, Kanal D'de yayınlanan yeni yarışması "Beyaz'la Joker'de sürpriz bir açıklama yaptı. İzleyicilerin Beyaz Show özlemine kayıtsız kalmayan ünlü şovmen " O da olacak, bu da olacak" diyerek efsane talk-show'un geri dönebileceğinin sinyalini verdi.

Kanal D ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Beyaz’la Joker programının son bölümünde Beyazıt Öztürk, "Yıllarca Beyaz Show yaptık... İnşallah... Devam etsin mi o da?" sorusu üzerine stüdyoda alkış tufanı koptu. Ardından "O da olacak, bu da olacak" dedi. Beyazıt Öztürk’ün bu açıklaması, ünlü şovmenin aynı anda iki projeyi birden yürüteceği şeklinde yorumlandı.

Yeni bilgi yarışmasında "O da olacak, bu da olacak" ifadesini kullanan Beyaz, hem mevcut yarışma programı Beyaz’la Joker’in devam edeceğini hem de efsaneleşen Beyaz Show’un yeni bölümleri için hazırlıkların başladığını işaret etti. Ancak ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

