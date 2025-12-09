Yurt dışı seyahat planı yapan vatandaşlar yeni yılla beraber pasaport ücretlerini sorgulamaya başladı. Zamlı ücretler, 2025 yılına ait yeniden değerleme oranının %25,49 olarak duyurulmasıyla yılbaşından itibaren geçerli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi.

2025'in sonuna doğru Türkiye'nin gündeminde "Yeni pasaport harcı ne kadar, kaç TL?" olacak sorusu yer alıyor.

Pasaport harç ücretleri 2026: Yeni pasaport harcı ne kadar, kaç TL?

YENİ PASAPORT HARCI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisini kullanmaması durumunda, yeniden değerleme oranı esas alınarak 2026’da pasaport harçları şu şekilde olması bekleniyor;

6 aya kadar pasaport: 2.956 TL

1 yıllık pasaport: 4.296 TL

2 yıllık pasaport: 7.065 TL

3 yıllık pasaport: 10.065 TL

3 yıldan uzun (10 yıllık): 14.146 TL

Bu rakamlar yalnızca harç ücretleridir. Defter bedeli ve diğer ek maliyetler ayrıyeten alınmaktadır.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1.000 TL'dir. Ancak bu rakam Yeniden Değerleme Oranına göre, 1255 TL'ye yükselecek.

