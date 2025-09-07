Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Emlak > "Eşyalı kiralık" daireler revaçta

"Eşyalı kiralık" daireler revaçta

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Eşyalı kiralık&quot; daireler revaçta
Ekonomi, Konut, Kira, Mobilya, Öğrenciler, Haber
Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ev döşeme maliyetlerindeki artış, öğrenciler ve yalnız yaşayan bireyleri eşyalı dairelere yöneltti. Artık 1+1 dairelerin yüzde 60’ı eşyalı kiralanıyor; kira farkı ise, döşeme masrafının çok altında kalıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Konut sektöründe son aylarda dikkat çeken yeni bir eğilim yaşanıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan öğrenciler ve yalnız bireyler, eşyalı dairelere yönelmeye başladı. Uzmanlara göre bu ilginin en büyük nedeni, ev döşeme maliyetlerindeki ciddi artış...

Son dönemde mobilya, beyaz eşya ve ev gereçlerinin fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Bir daireyi sıfırdan döşemek isteyenlerin en az 150-200 bin lira bütçe ayırması gerektiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra nakliye masrafları da ciddi bir yük hâline geldi. Taşınma sürecinde yalnızca nakliye için ödenen bedelin 50 bin TL’yi geçtiği ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri, eşyalı dairelerin tercih edilmesinde kira farkının da etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Eşyasız bir dairenin kirası ortalama 20 bin lira iken, aynı dairenin eşyalı hâli 26-28 bin lira arasında değişiyor. Yani kiralar arasındaki fark, ev döşeme maliyetinin çok altında kalıyor. Bu nedenle kiracılar, uzun vadede daha ekonomik olan eşyalı dairelere yöneliyor.

1+1'LERİN %60'I EŞYALI

Son dönemde 1+1 ve 1+0 dairelerin yüzde 60’ının eşyalı olarak kiralandığı açıklandı. Bu durum, küçük metrekareli evlerin artık neredeyse standart olarak eşyalı hâle geldiğini gösteriyor. Özellikle merkezî bölgelerdeki apartman daireleri, eşyalı seçeneğiyle daha hızlı kiracı buluyor. Konut uzmanları, eşyalı ev tercih edeceklerin uzun vadeli düşünmesi gerektiğini de vurguluyor. Eğer kiracı uzun süre kalmayı planlıyorsa, kira farkını hesaplaması gerektiği ifade ediliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor! Konutlar tamamlanıyor, nitelikli işçiler dönüyorOkan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sözleri: Fotoğrafları silme gereği duymuş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor! Konutlar tamamlanıyor, nitelikli işçiler dönüyor - Emlakİnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyorKKM’den çıkan konut alımına yöneliyor! 440 milyar liralık pastadan sektör payını alacak - Emlak440 milyar liralık pastadan sektör payını alacak"Geleceği güvenle inşa etmemiz için dönüşüm şart" - Emlak"Geleceği güvenle inşa etmemiz için dönüşüm şart"Güvenli limana dönüş hızlandı - EmlakGüvenli limana dönüş hızlandıBakanlık fırsatçılara göz açtırmayacak! Piyasada satışları görüp ‘fiyat artıranlar’ takipte - EmlakPiyasada satışları görüp ‘fiyat artıranlar’ takipteSermaye sahipleri ucuz konut topluyor - EmlakSermaye sahipleri ucuz konut topluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...