"Eşyalı kiralık" daireler revaçta

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Konut sektöründe son aylarda dikkat çeken yeni bir eğilim yaşanıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan öğrenciler ve yalnız bireyler, eşyalı dairelere yönelmeye başladı. Uzmanlara göre bu ilginin en büyük nedeni, ev döşeme maliyetlerindeki ciddi artış...

Son dönemde mobilya, beyaz eşya ve ev gereçlerinin fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Bir daireyi sıfırdan döşemek isteyenlerin en az 150-200 bin lira bütçe ayırması gerektiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra nakliye masrafları da ciddi bir yük hâline geldi. Taşınma sürecinde yalnızca nakliye için ödenen bedelin 50 bin TL’yi geçtiği ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri, eşyalı dairelerin tercih edilmesinde kira farkının da etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Eşyasız bir dairenin kirası ortalama 20 bin lira iken, aynı dairenin eşyalı hâli 26-28 bin lira arasında değişiyor. Yani kiralar arasındaki fark, ev döşeme maliyetinin çok altında kalıyor. Bu nedenle kiracılar, uzun vadede daha ekonomik olan eşyalı dairelere yöneliyor.

1+1'LERİN %60'I EŞYALI

Son dönemde 1+1 ve 1+0 dairelerin yüzde 60’ının eşyalı olarak kiralandığı açıklandı. Bu durum, küçük metrekareli evlerin artık neredeyse standart olarak eşyalı hâle geldiğini gösteriyor. Özellikle merkezî bölgelerdeki apartman daireleri, eşyalı seçeneğiyle daha hızlı kiracı buluyor. Konut uzmanları, eşyalı ev tercih edeceklerin uzun vadeli düşünmesi gerektiğini de vurguluyor. Eğer kiracı uzun süre kalmayı planlıyorsa, kira farkını hesaplaması gerektiği ifade ediliyor.