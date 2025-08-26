Türk ürünleri Venezuela’da! Traktörden tekstile, kozmetikten mobilyaya kadar çok sayıda ürün tanıtılacak

HABER MERKEZİ / ANKARA - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun açılışını bizzat yapacağı fuar kasım ayında başkent Karakas’ta düzenlenecek.

Fuara Türkiye’den tüm sektörlerin katılması bekleniyor. Tarım makineleri, şekerleme, bisküvi, un, unlu mamuller, makarna, kuru gıda, konserve, temizlik malzemeleri, hijyenik ürünler, kişisel bakım ürünleri, tekstil, hazır giyim, kozmetik, mutfak malzemeleri, elektrikli ev aletleri, kimyevi maddeler, demir-demir dışı, mobilya-kâğıt orman ürünleri başta olmak üzere Türkiye’den gidecek ürünler Venezuela halkına tanıtılacak.

İlki 2023 yılında düzenlenen ve kasım ayında 3’üncü kez yapılacak fuara geçen yıl 40’tan fazla firma katılmıştı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi şu anda an 665 milyon dolar seviyesinde. Ancak yıllık ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılmasına yönelik iki ülkenin ortak hedefi bulunuyor.