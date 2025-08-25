Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Zirai don üreticiyi perişan etmişti, müjdeli haber geldi! 420 bin kişiye 23,4 milyar TL destek ödemesi geliyor

Zirai don üreticiyi perişan etmişti, müjdeli haber geldi! 420 bin kişiye 23,4 milyar TL destek ödemesi geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zirai don üreticiyi perişan etmişti, müjdeli haber geldi! 420 bin kişiye 23,4 milyar TL destek ödemesi geliyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nisan ayında Doğu Akdeniz bölgesi başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok bölgesinde en az 34 ili zirai don vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda üreticiyi etkileyen hadise hakkında, "420 bin üreticimize 23,4 milyar TL destek ödemesi yapacağız" diyerek, müjdeli haberi verdi.

Nisan ayında Doğu Akdeniz bölgesi başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok bölgesinde en az 34 ili zirai don vurdu, 16 farklı ürün etkilendi.

Zirai don üreticiyi perişan etmişti, müjdeli haber geldi! 420 bin üreticiye 23,4 milyar TL destek ödemesi geliyor - 1. Resim

ERDOĞAN'DAN ÜRETİCİYE MÜJDELİ HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası, zirai don hadisesinden etkilenen üreticilere yönelik müjdeli bir haber geldi.

Zirai don üreticiyi perişan etmişti, müjdeli haber geldi! 420 bin üreticiye 23,4 milyar TL destek ödemesi geliyor - 2. Resim

"BİRÇOK ÜRETİCİMİZ OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Erdoğan, Nisan ayında etkili olan ve çok sayıda üreticiyi etkileyen hadise hakkında, "Birçok üreticimiz olumsuz etkilendi. Belli başlı ürünlerin fiyatlarında etkisi çok hissedildi"  diyerek, destek ödemesi müjdesini verdi.

Zirai don üreticiyi perişan etmişti, müjdeli haber geldi! 420 bin üreticiye 23,4 milyar TL destek ödemesi geliyor - 3. Resim

23,4 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu müjdeli haberinde şu ifadeleri kullandı:

Nisan ayında birçok ilimizde etkili olan zirai don hadisesi yaşadık. Birçok üreticimiz olumsuz etkilendi.

Belli başlı ürünlerin fiyatlarında etkisi çok hissedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz çiftçilerin yanında olmak için sahadaydılar.

Sigortası olmayan üreticilerimizin de kayıplarını telafi ediyoruz. Zirai donla mücadele konusunda seferber olduk. 420 bin üreticimize 23,4 milyar TL destek ödemesi yapacağız.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erdoğan'dan 23,4 milyar TL'lik müjde! Destek ödemesinden kimler yararlanabilecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye İş Bankası ikinci yüzyılında - EkonomiTürkiye İş Bankası ikinci yüzyılındaBİST 100’de rekorlara devam! Banka hisseleri durdu, sanayi hareketlendi  - EkonomiBİST 100’de rekorlara devam!Rusya-Ukrayna hattında tansiyon yükseldi! Altın ve petrol fiyatında dikkat çeken hareketler - EkonomiAltın ve petrol fiyatında dikkat çeken hareketlerPara etmeyince tarlasını halka açtı! Bedava karpuz dağıtıyor - EkonomiPara etmeyince tarlasını halka açtıMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem - EkonomiZorunlu trafik sigortasında yeni dönemTV kanalı, giyim ve mobilya devi... Türkiye'nin ünlü şirketleri satılıyor, işte detaylar - EkonomiTürkiye'nin ünlü şirketleri satılıyor, işte detaylar
Sonraki Haber Yükleniyor...