Zirai don üreticiyi perişan etmişti, müjdeli haber geldi! 420 bin kişiye 23,4 milyar TL destek ödemesi geliyor

Nisan ayında Doğu Akdeniz bölgesi başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok bölgesinde en az 34 ili zirai don vurdu, 16 farklı ürün etkilendi.

ERDOĞAN'DAN ÜRETİCİYE MÜJDELİ HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası, zirai don hadisesinden etkilenen üreticilere yönelik müjdeli bir haber geldi.

"BİRÇOK ÜRETİCİMİZ OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Erdoğan, Nisan ayında etkili olan ve çok sayıda üreticiyi etkileyen hadise hakkında, "Birçok üreticimiz olumsuz etkilendi. Belli başlı ürünlerin fiyatlarında etkisi çok hissedildi" diyerek, destek ödemesi müjdesini verdi.

23,4 MİLYAR TL DESTEK ÖDEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu müjdeli haberinde şu ifadeleri kullandı: