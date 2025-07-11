İhracat dondu, üretim durdu! Kirazda 67 bin tondan 6 bin tona düştük

Türkiye’nin dünya birincisi olduğu kirazı bu yıl mart ve nisan aylarında yaşanan soğuk havalarda don vurdu. 2024 yılında 67 bin ton kiraz ihraç eden Türkiye, 2025 yılında kiraz sezonunun sonu gelindiğinde 6 bin ton kiraz ihraç edebildi.

Zirai don, Türkiye’nin dünya lideri olduğu kiraz üretiminde bu yıl ağır kayıplara yol açtı. 2025 sezonunda soğuk havalardan en çok etkilenen tarım ürünlerinden biri olan kirazda ihracat geçen senenin neredeyse yüzde 10’u kadar yapıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatta düşüşün ana etkeninin mart ve nisan ayındaki zirai don olduğunu belirterek, “Özellikle üretiminde dünya birincisi olduğumuz kiraz rekoltesinde zirai don sebebiyle yüzde 90’lara kadar yaşanan kayıp, ihracatımızın azalmasında önemli etki sahibi oldu. Geçen sene 67 bin ton ihracat yaptığımız kiraz ihracatında bu sezon 6 bin ton civarındayız. Artık sezon da sona erdi diyebiliriz. Yaşanan kaybı ihracattaki azalmadan da görebilirsiniz. Allah bir daha böyle bir felaketi bir daha üreticimize ve ihracatçımıza yaşatmasın. Gerçekten çok zor bir dönemden geçtik” dedi.

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Zirai don sebebiyle yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri işletmelerinin 2025 yılında düşük kapasiteyle çalışmak mecburiyetinde kalacaklarına dikkati çeken Uçak, Eximbank’ın zirai don sebebiyle kredi borçlarını ertelemesi için girişimde bulunduklarını paylaştı. Uçak, “Umarım yakın zamanda bu girişimlerimiz sonuçlarını verecektir” ifadelerini kullandı.

İLK YARIDA DOMATES LİDER

2025’in ilk yarısında en fazla ihraç edilen yaş meyve sebze ürünü domates oldu. Domates ihracatı yüzde 19 artışla 39 milyon dolara u l a - şırken, kiraz ihracatı yüzde 57 düşüşle 16 milyon dolarda kaldı. Bu ürünleri 14 milyon dolarla hurma, 8,5 milyon dolarla mandalina, 7,6 milyon dolarla şeftali ve nektarin takip etti. Biber turşuları 69 milyon dolarlık ihracatla meyve-sebze mamullerinde ilk sırada yer aldı. İhracat pazarlarında taze ürünlerde 32 milyon dolarla Rusya, mamul ürünlerde ise 81 milyon dolarla ABD ilk sıradaki yerini korudu.