Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika yangını! Ekipler alarma geçti
Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde dorse üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler hızlı müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu.
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de dorse üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.
