Antalya’da ailesiyle piknik yaparken kaybolan 81 yaşındaki alzheimer hastası, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Ailesinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta yol kenarında bulunan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte ormanda piknik yapan alzaymır hastası B.B.’nin (81) kaybolduğu ihbarı jandarma ekiplerini alarma geçirdi.

JANDARMA 1,5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULDU

İhbarın ardından bölgeye Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs, ailesinin bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta yol kenarında bulundu.

BAŞINDAN YARALANDI

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk kontrolde B.B.'nin başında düşmeye bağlı yara olduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi. Şahıs, ambulansta yapılan müdahalenin ardından ailesine teslim edildi.

