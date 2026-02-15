62. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Türkiye’nin Avrupa güvenliği için kritik önemde olduğunu vurguladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Avrupa ile ABD arasında derin bir uçurum oluştuğunu belirterek, Türkiye başta olmak üzere yeni ortaklarla daha yakın iş birliği çağrısı yaptı.

Son yıllarda savunma alanında büyük sıçrama yapan Türkiye’nin Avrupa’nın güvenlik mimarisindeki kilit rolü her fırsatta dile getiriliyor. 62. Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Hollanda geçici hükûmetinin Dışişleri Bakanı David van Weel, Türkiye’nin Avrupa güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Weel, “Bu sebeple NATO içinde bu kadar güçlü bir ulusun olması beni çok mutlu ediyor. NATO’da çalıştığım için Türkiye’nin güvenliğimize yaptığı son katkıyı gördüm ve hepimizin bunun için mutlu olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Avrupa ile ABD arasında derin bir uçurum meydana geldiğini söyledi. Türkiye gibi ülkelerle daha yakın iş birliği yapılması çağrısında bulunan Alman Başbakan, Avrupa’nın entegrasyonu ve transatlantik ortaklığı özgürlüğü korumak için artık tek başına yeterli olmayacağının altını çizdi.

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAYACAK"

Merz, “Bu, bütün kaygılarımızı paylaşmasak da önemli kaygılarımızı paylaşacağımız yeni ortaklara yaklaşmamızı sağlar. Bu, bağımlılıkları ve riskleri önlerken, aynı zamanda her iki taraf için de imkânlar ve fırsatlar oluşturur özgürlüğümüzü korur. Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Körfez ülkeleri bu konuda kilit rol oynayacak” diye konuştu.

