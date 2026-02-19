Aksaray’da bir gün önce 20 dereceyi gören hava sıcaklığı, ertesi gün eksi 2’ye düştü. Ani sıcaklık değişiminin ardından kentte sabaha karşı kar yağışı etkili oldu.

Geçtiğimiz gün hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar yükseldiği Aksaray'da bugün hava sıcaklığı eksi 2'ye kadar düşerken, 1 gün arayla 2 mevsimi yaşayan şehirde sabaha karşı kar yağışı başladı.

Dün 20 dereceydi bugün -2! Bölge halkı da şaşkın, kar başladı...

Gece yarısı şehrin yüksek kesimlerinde başlayıp etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde de şehir merkezinde kendini gösterdi. Kar yağışının sabahın ilk ışıklarına kadar hafif ve aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

