Türkiye ekonomisi, 2025’in sonu ve 2026’nın ilk günlerinde ortaya koyduğu güçlü performansla yeni dönem hedeflerine yönelik beklentileri yükseltti. Enflasyondaki gerileme, ihracat ve büyüme rekorları, işgücü piyasasındaki istikrar ve finansal göstergelerdeki iyileşme, ekonomide dengelenme sürecinin kalıcı hâle geldiğine işaret ediyor.

Türkiye’de enflasyondan dış ticarete, imalattan risk primine, iş gücü verilerinden borsaya kadar çeşitli göstergelerde 2025 sonunda ve bu yılın ilk günlerinde son dönemin en iyi verileri kaydedildi. Dezenflasyon süreci devam ederken geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesini gördü. “Hizmet enflasyonu” yüzde 43,99 ile son 44 ayın, “kira enflasyonu” yüzde 61,61 ile son 34 ayın, “temel mal enflasyonu” yüzde 17,71 ile son 60 ayın, “giyim ve ayakkabı enflasyonu” 5,79 ile son 55 ayın en düşüğü olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar ekonomi dünyasının enflasyonda düşüşün süreceğine, işsizliğin tek hanede kalıp üretimin artacağına ve paralelinde büyümenin artacağına dair beklentilerini yükseltti.

2025’teki göstergeler 2026 için umudu artırdı! İhracat rekor kırdı, imalat arttı, enflasyon düşüyor

BÜYÜME 21 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ

Türkiye ekonomisi 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüyerek 21 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü. 2024’te 1 trilyon 260 milyar dolar olan millî gelir, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

İHRACATTA TARİHÎ REKOR

Dış ticaretteki güçlü seyir de büyümeyi destekledi. Aralık 2025’te ihracat, yıllık bazda yüzde 12,8 artarak 26,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Yıl genelinde ihracat ise Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu şekilde 273,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Mal ihracatı da yıllık yüzde 4,5 artışla aynı seviyeye çıktı.

CARİ DENGE 4 AYDIR POZİTİF

Mal ve hizmet ihracatındaki artışın etkisiyle 2025 yıl sonunda millî gelire oranla yüzde 1,4 civarında öngörülen cari açık, sürdürülebilir seviyelerini korudu. Ekim ayında cari işlemler hesabı 457 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari fazla 7 milyar 28 milyon dolar oldu. Böylece cari dengede dört aydır üst üste pozitif eğilim kaydedildi.

İSTİHDAM GÜÇLÜ, RİSK PRİMİ DÜŞÜYOR

İş gücü piyasasında da olumlu tablo korunuyor. İşsizlik oranı Kasım 2025’te yüzde 8,6 olarak ölçülürken, oran 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrini sürdürüyor. Finansal göstergelerde ise Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 204,5 baz puana gerileyerek Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyesine indi. Bu düşüş, kamu ve özel sektörün dış finansmana daha uygun şartlarla erişmesine imkân sağladı.

BORSA VE SANAYİDE İYİMSERLİK

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, olumlu makroekonomik verilerin ve düşen borçlanma maliyetlerinin etkisiyle yaklaşık dört ay sonra yeniden rekor kırdı. Endeks, 11.702 puanla tarihî zirvesinde kapanış yaptı. Sanayi tarafında ise İSO Türkiye İmalat PMI endeksi Aralık 2025’te 48,9’a yükselerek son 12 ayın en sınırlı daralmasına işaret etti ve eşik değer olan 50’ye yaklaştı.

