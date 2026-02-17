Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u konuk edecek olan Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde Juventus'u ağırlayacak Galatasaray'da maç saati bekleniyor.

Sarı kırmızılı ekipten Teknik Direktör Okan Buruk, Torino ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken Leroy Sane gelişmesi yaşandı.

HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Beinsports'un haberine göre; sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Leroy Sane, bir sürpriz olmadığı takdirde ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

"ŞU AN OYNAYABİLECEK DURUMDA"

Juventus maçı öncesi basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Leroy Sane 3 gündür takımla çalışıyor. Şu an oynayabilecek durumda. Yarın bizimle beraber olacak." ifadelerini kullanmıştı.

