Sosyal medya içerik üreticisi Deniz Sinan Demir, canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fenomen Deniz Sinan Demir hakkında sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerine gerekli raporlama ve kimlik tespiti yapılması yönünde talimat verildiği, ayrıca gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

“SÜNNİLERDEN NEFRET EDİYORUM”

Demir TikTok üzerinden açtığı bir yayında “Nefret ediyorum. Tiksiniyorum Sünnilerden. Allah hepsinin belasını versin. Dünya üzerine Sünni kadar pislik bir topluluk yok. Bütün Sünniler...” gibi ifadeler kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası