313 yıllık tarihi camide yürekleri ağza getiren olay! İstinat duvarı çöktü
Nevşehir’de 313 yıllık tarihi Nar Cami Kebir Camii’nin istinat duvarı sağanak yağış sonrasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında yolda yürüyen bir kişi saniyelerle taşların altında kalmaktan kurtuldu.
- Nevşehir'in Nar Kasabası'nda bulunan tarihi Nar Cami Kebir Camii'nin istinat duvarı çöktü.
- Çökme, sağanak yağışların ardından öğle saatlerinde meydana geldi.
- Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bir vatandaş saniyelerle kurtuldu ve park halindeki bir araçta hasar oluştu.
- 1713 yılında inşa edilen cami, bölgenin en eski ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşıyor.
- Bölgede hasar tespit çalışmaları ve güvenlik önlemleri başlatıldı, yetkililer vatandaşları sağanak yağışlara karşı uyardı.
Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Nevşehir’de 1713 yılında inşa edilen tarihi Nar Cami Kebir Camii’nin istinat duvarı çöktü. Korku dolu anlarda caminin çevresinde olan bir vatandaş, duvarın altına kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar Kasabası’nda sağanak yağış sonrasında dün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Nar Cami Kebir Camii’nin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Çökme anında yolda yürüyen bir vatandaş, saniyelerle ölümden döndü. Korkunç olayda ölen yada yaralanan olmazken, cadde üzerinde park halinde bulunan bir araçta zarar meydana geldi. Öte yandan bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı ve güvenlik önlemleri alındı.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer etkili olan sağanak yağışların ardından benzer olayların yaşanabileceğini hatırlatarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Cami çevresindeki teknik inceleme devam ediyor.
1713'TE İNŞA EDİLDİ
Nar Kasabası’nın en eski ibadethanelerinden biri olan Nar Cami Kebir Camii’nin 1713 yılında inşa edildi. Zaman içerisinde çeşitli onarımlar gören cami, kasabanın tarihi yapıları arasında yer alıyor.