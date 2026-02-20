Nevşehir’de 313 yıllık tarihi Nar Cami Kebir Camii’nin istinat duvarı sağanak yağış sonrasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında yolda yürüyen bir kişi saniyelerle taşların altında kalmaktan kurtuldu.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Nevşehir’de 1713 yılında inşa edilen tarihi Nar Cami Kebir Camii’nin istinat duvarı çöktü. Korku dolu anlarda caminin çevresinde olan bir vatandaş, duvarın altına kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar Kasabası’nda sağanak yağış sonrasında dün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Nar Cami Kebir Camii’nin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Çökme anında yolda yürüyen bir vatandaş, saniyelerle ölümden döndü. Korkunç olayda ölen yada yaralanan olmazken, cadde üzerinde park halinde bulunan bir araçta zarar meydana geldi. Öte yandan bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer etkili olan sağanak yağışların ardından benzer olayların yaşanabileceğini hatırlatarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Cami çevresindeki teknik inceleme devam ediyor.

1713'TE İNŞA EDİLDİ

Nar Kasabası’nın en eski ibadethanelerinden biri olan Nar Cami Kebir Camii’nin 1713 yılında inşa edildi. Zaman içerisinde çeşitli onarımlar gören cami, kasabanın tarihi yapıları arasında yer alıyor.

