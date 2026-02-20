Kuraklık sonrası bir yıl önce ikiye bölünen Eğirdir Gölü’nde ezber bozan tablo herkesi şaşırttı. Göl, son sağanak yağışların ardından yeniden birleşti. Gölün seviyesi 25 santimetre yükseldi.

Uzun süredir kuraklık tehlikesi altında olan, son olarak 2’ye ayrılan Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde etkili olan sağanak sonrasında değişim yaşandı. Göl, yağışlarla 25 santimetre yükselerek yeniden birleşti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve "yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü’nün Ekim 2025’te kuzey ve güney havzaları arasındaki bağlantı kopmuş ve göl ikiye bölünmüştü.

YENİDEN BİRLEŞTİ

Kentte etkili olan sağanak yağışların sonrasında gölde bir değişim gözlemlendi. Eğirdir Gölü, son günlerde etkili olan yağışlarla 25 santimetre yükselerek yeniden birleşti.

115 MİLYON METREKÜP SU

Eğirdir Gölü havzasında son yağışların gölün düşüş trendini tersine çevirdiğini söyleyen Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu, "Bu artış, yaklaşık 115 milyon metreküp suya tekabül etmekte. Şu anda gölün su kotu yaklaşık 913,50 seviyelerinde” dedi.

“KRİTİK SEVİYENİN 1,2 METRE ALTINDAYIZ”

Bu artışla hidrolik bağlantının yeniden sağlanarak Eğirdir'in artık iki ayrı göl formunda olmadığını vurgulayan Uzunmehmetoğlu, şunları söyledi:

Bu durum ekosistemin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir veri. Halen Eğirdir Gölü için belirlenmiş kritik seviyenin yaklaşık 1,2 metre kadar altındayız. Yaz aylarında gerçekleşebilecek sıcaklık artışları, buharlaşma ve suya olan talep nedeniyle yükseliş trendi tekrar terse dönebilir.

NE OLMUŞTU?

Ekim 2025’te dron ile kaydedilen görüntülerde, gölün orta kesimlerinde suyun tamamen çekildiği, yer yer adacıkların oluştuğu ve vatandaşların gölün ayrılan kısmından yürüyerek karşıya geçtiği görülmüştü.

Uzmanlar, 10 yıl aralıksız yağmur yağsa bile Eğirdir Gölü'nden çekilen yer altı suyunun geri gelmeyeceğini söylemişti.

