Kuraklık tehlikesi altındaki Eğirdir Gölü’nde suların çekilmesi sonucu bulunan ve insana ait olduğu iddia edilen kemik parçalarına ilişkin inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre kemiklerin hayvana ait olabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü’nde suyun çekilmesi sonrasında kıyı kesimlerde bulunan kemik parçaları tedirgin etmişti. Kemiklerin insana ait olabileceği iddiası gündem olurken, Isparta Müze Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

“HAYVANA AİT OLABİLİR”

İlk incelemede göl suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan ve insana ait olduğu öne sürülen kemik parçalarının hayvana ait olduğu değerlendirildi.

Eğirdir Gölü’nde ‘kemik’ gizemi! İnsana mı hayvana mı ait? İlk açıklama geldi

SU ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir kuraklık tehlikesi altında olan Eğirdir Gölü’nde su seviyesi düşmüştü. Türkiye'nin içme suyu rezervleri açısından büyük önem taşıyan Eğirdir Gölü'nde, suyun çekilmesiyle daha önce göl altında kalan bazı alanlar gün yüzüne çıkmıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Son olarak da kıyı kesimlerde insana ait olduğu iddia edilen kemikler bulunmuştu. İddialar üzerine Isparta Müze Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Müze yetkilileri, kesin ve resmi sonucun gerçekleştirilecek detaylı analizlerin ardından kamuoyuna açıklama yapacaklarını, ilk incelemede kemiklerin hayvana ait olabileceği belirtildi.

“İLK DEFA GÖRÜYORUM”

Eğirdir'de yaklaşık 46 yıldır balıkçılıkla uğraşan 66 yaşındaki Çetin Ünsal, göl kıyısında ilk kez kemik parçası gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

Benim yaşım 66. İlk defa gölün bu kadar çekildiğini görüyorum. Eskiden buralar gölün en derin yerleriydi. Bu alanlarda ağ atıp balık tutardım" dedi. Bölgede alışılmışın dışında taşlarla da karşılaştığını anlatan Ünsal, "Kahverengi, normalden daha ağır ve farklı yapıda kayalar var. Bunların da yetkili birimler tarafından incelenmesini istiyorum.

“HİÇ BU KADAR ÇEKİLMEMİŞTİ"

Ünsal, "1974 yılında göl çekilmişti. O zaman 14-15 yaşlarındaki arkadaşlarımız kıyılarda bakır kaplar, kazanlar, leğenler, ibrikler bulup hurdacılara satıyordu. Ama o günden bugüne kadar göl hiç bu kadar çekilmemişti" dedi.

